Rientrate in Italia le salme dei quattro militari morti nell’incidente in Bosnia: ad accoglierle Mattarella e Meloni

Sono atterrate all’aeroporto militare di Ciampino le salme dei quattro italiani morti giovedì scorso nell’incidente dell’elicottero precipitato in Bosnia durante un volo addestrativo. Si tratta dei sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e dei rappresentanti del Corpo Militare della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci.

Ad accogliere i feretri erano presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il video dello schianto dell'elicottero militare

Mattarella in raccoglimento davanti ai feretri

I feretri dei quattro militari sono stati disposti nel grande piazzale dello scalo di Ciampino dove hanno ricevuto gli onori militari. Dopo la benedizione religiosa, il Presidente della Repubblica si è soffermato qualche istante in raccoglimento davanti a ogni bara.

I corpi dei nostri connazionali, dopo aver ricevuto il triste addio dei famigliari, saranno trasferiti a bordo dei carri funebre all’ospedale Militare del Celio, dove sarà allestita la camera ardente.