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Nazionale

Rientrate in Italia le salme dei quattro militari morti nell’incidente in Bosnia: ad accoglierle Mattarella e Meloni

Il rientro delle quattro salme a Ciampino. Presenti il capo dello Stato, la premier e i ministri Crosetto e Tajani per rendere omaggio ai militari morti durante un volo addestrativo

Redazione web
Ciampino
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rende omaggio ai feretri di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, militari italiani deceduti in Bosnia (Foto Roberto Monaldo / LaPresse)
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Sono atterrate all’aeroporto militare di Ciampino le salme dei quattro italiani morti giovedì scorso nell’incidente dell’elicottero precipitato in Bosnia durante un volo addestrativo. Si tratta dei sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e dei rappresentanti del Corpo Militare della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci.

Ad accogliere i feretri erano presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il video dello schianto dell'elicottero militare

Mattarella in raccoglimento davanti ai feretri

I feretri dei quattro militari sono stati disposti nel grande piazzale dello scalo di Ciampino dove hanno ricevuto gli onori militari. Dopo la benedizione religiosa, il Presidente della Repubblica si è soffermato qualche istante in raccoglimento davanti a ogni bara.

I corpi dei nostri connazionali, dopo aver ricevuto il triste addio dei famigliari, saranno trasferiti a bordo dei carri funebre all’ospedale Militare del Celio, dove sarà allestita la camera ardente.

Bosnia
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