Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Nazionale |La condanna più grave 23 anni per un attentato

Rinnovato il 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito

Priosegue il regime di carcere duro per il 59enne detenuto nel carcere di Sassari. La difesa presenterà reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma

Rinnovato il 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito
00:00 00:00

Il ministero della Giustizia ha rinnovato il 41 bis - il regime di carcere duro - nei confronti dell'anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Sassari. Il provvedimento era atteso entro il 4 maggio ed è stato notificato oggi al difensore Flavio Rossi Albertini.

Il terrorista, 59enne, è stato condannato a 9 anni e 5 mesi di reclusione per la gambizzazione di Roberto Adinolfi, dirigente della Ansaldo Nucleare. In seguito, dopo un lungo proceso, è stato condannato a 23 anni di reclusione per un attentato con ordigni esplosivi eseguito nel 2006 contro la scuola allievi carabinieri di Fossano (CN).

Per protestare contro il 41 bis Cospito ha fatto un duro sciopero della fame di quasi sei mesi.

La difesa di Cospito è pronta a presentare reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma. L’avvocato Flavio Rossi Albertini nei prossimi giorni andrà a visitare il suo assistito nel carcere di Sassari, dove è detenuto.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica