Rinnovato il 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito

Il ministero della Giustizia ha rinnovato il 41 bis - il regime di carcere duro - nei confronti dell'anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Sassari. Il provvedimento era atteso entro il 4 maggio ed è stato notificato oggi al difensore Flavio Rossi Albertini.

Il terrorista, 59enne, è stato condannato a 9 anni e 5 mesi di reclusione per la gambizzazione di Roberto Adinolfi, dirigente della Ansaldo Nucleare. In seguito, dopo un lungo proceso, è stato condannato a 23 anni di reclusione per un attentato con ordigni esplosivi eseguito nel 2006 contro la scuola allievi carabinieri di Fossano (CN).

Per protestare contro il 41 bis Cospito ha fatto un duro sciopero della fame di quasi sei mesi.

La difesa di Cospito è pronta a presentare reclamo al tribunale di Sorveglianza di Roma. L’avvocato Flavio Rossi Albertini nei prossimi giorni andrà a visitare il suo assistito nel carcere di Sassari, dove è detenuto.