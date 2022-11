Rischio di contaminazione da allergeni: il richiamo per il Parmigiano

Il ministero della Salute ha diramato, tramite il proprio portale, un avviso di richiamo di prodotti alimentari a causa dell'elevato rischio di presenza di allergeni: il comunicato fa riferimento a una specifica marca di Parmigiano Reggiano Dop realizzato con 24 mesi di stagionatura.

Si tratta, precisa l'alert, del formaggio prodotto e distribuito dalla Trentin S.p.a. (marchio di identificazione IT M2016 CE), società con sede legale in via Genova 19 a Cerea – Verona, nello stabilimento di Via Vittorio Foa 1 a Pegognaga (Mantova) 46020. L'avviso di richiamo è relativo, nello specifico, alle confezioni sottovuoto di Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi riferibili al lotto di produzione P1843, del peso di circa 800-900 grammi e con data di scadenza fissata allo 01/04/2023.

Il motivo della richiesta di ritiro del prodotto è connesso al fatto che alcune confezioni etichettate come "Parmigiano Reggiano" contengano in realtà del Grana Padano, formaggio, quest'ultimo, che tra gli ingredienti annovera anche il "lisozima". È possibile ritrovare tale conservante, in genere estratto dall'albume delle uova di gallina, in alcuni prodotti caseari: il suo ingerimento può provocare delle reazioni allergiche in soggetti intolleranti al prodotto. Ecco spiegato, in sostanza, il perché della precauzione raccomandata dal ministero della Salute. Nessun rischio, invece, per chi non dovessere risultare allergico alle uova.