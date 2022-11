"A rischio". L'allarme sul merluzzo: ritirato dagli scaffali

Il ministero della Salute ha diramato sul proprio portale un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari a causa di un elevato rischio di contaminazione microbiologica: l'alert è relativo a una tipologia di cibo di importazione preparato con merluzzo nordico, che sarà il prima possibile ritirato dagli scaffali dei supermercati.

Nel documento pubblicato in data odierna, 14 novembre 2022, il dicastero descrive il prodotto incriminato, fornendone i dettagli e indicando il pericolo di contaminazione da listeria. Si tratta di un particolare prodotto alimentare recante il marchio Søder Gården, per la precisione delle Cod Fishcakes, polpette di pesce schiacciate a base di merluzzo nordico, vendute in confezioni del peso di 340 grammi e con data di scadenza fissata al prossimo 6 dicembre 2022. Il cibo, con marchio di identificazione DK 4047 EF è prodotto e commercializzato dalla Jeka Fish A/S, con sede a Havnen 70, 7620 Lemvig, in Danimarca .

"Prodotto da consumarsi previa cottura" , spiega il ministero della Sanità, avvisando i consumatori che si tratta di un richiamo precauzionale legato a rischio microbiologico (Listeria). Il dicastero invita chiunque sia in possesso del prodotto con le caratteristiche sopra citate a non consumarlo e a riportarlo nel punto vendita in cui si è concluso l'acquisto per ottenere il rimborso.

La listeria

La listeria in genere non resiste a cotture effettuate a temperature superiori ai 65°C, tuttavia è in grado di contaminare i cibi precotti anche in fasi successive alla preparazione e precedenti il confezionamento. Può, inoltre moltiplicarsi anche a temperature relativamente basse (tra 2 e 4 gradi centigradi).

L'infezione provocata dal batterio incriminato, la cosiddetta listeriosi, si scatena una volta ingeriti alimenti infetti. Può manifestarsi in forma lieve o invasiva sistemica. Nel primo caso si presenta una sintomatologia simil-influenzale e gastroenterica, con febbre, brividi, cefalea, dolori muscolari, nausea e diarrea. Il secondo caso si verifica quando l'infezione si trasferisce dall'intestino ad altri distretti corporei: si può manifestare con batteriemia, encefalite e meningite.