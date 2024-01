La ristoratrice, la gogna social e l'imbarazzo: Biagiarelli nel caos non va in tv dalla Clerici

L’operazione di debunking, il suicidio della vittima di gogna, il tentativo di salvare la faccia. E infine il passo indietro (almeno per oggi) da Rai 1. Sono ore delicate per Lorenzo Biagiarelli, finito nella bufera insieme alla compagna Selvaggia Lucarelli: i due hanno infatti scatenato una tempesta mediatica nei confronti di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano che ieri si è tolta la vita. La donna era diventata virale in rete per la replica decisa a una recensione omofoba e contro i disabili, ma il cuoco e a stretto giro la giudice di Ballando con le stelle hanno provato a fare chiarezza sulla veridicità della vicenda.

Cuoco del piccolo schermo e giudicato a Ballando con le stelle dalla fidanzata, Biagiarelli ha provato a catturare un po’ di visibilità inserendosi nel trend della recensione delle “Vignole” e ha persino contattato telefonicamente Giovanna Pedretti. Una chiacchierata durata sei minuti confermata dallo stesso Biagiarelli. Quasi nei panni di un inquirente, il cuoco ha affermato di aver fatto una sorta di interrogatorio alla cinquantanovenne, chiedendo risposte e giustificazioni. Dopo la lunga filippica social, ha concluso il suo post così: "Per me finisce qui, a meno che non mi convochino i carabinieri. Finisce qui anche per umana pietà per la signora e per la sua attività, vittima un po' del proprio goffo tentativo di ribalta ma soprattutto di chi ha trasformato una piccola storia dalla dubbia veridicità in un caso nazionale".

Non pago, Biagiarelli ha ringraziato il Tg3 e il giornalista Jari Pilati per il servizio sulle incongruenze della vicenda, scatenando ulteriori polemiche attorno su Giovanna Pedretti. Dopo giorni di discussioni, anche accese, sui social network, ieri è arrivata la tragica notizia: la ristoratrice si è tolta la vita. Un incubo. Ma anziché il silenzio, Biagiarelli s’è sentito in dovere di prendere posizione, alla ricerca di una via d’uscita. Dopo aver scritto e poi rimosso un post da Facebook, il fidanzato della Lucarelli non ha usato troppi giri di parole nella storia pubblicata su Instagram: “Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze. Ci tengo a respingere con forza le accuse di ‘odio social' e ‘shitstorm' dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa che lodi e attestazioni di stima, e solo qualche sparuto e faticoso tentativo di ristabilire la verità che, in ogni caso, non ha e non avrebbe mai avuto pari forza” . Poi, forse per invocare un po’ di pietà dal popolo della rete, ha aggiunto: “Se ogni persona che tenta di ristabilire la verità in una storia, grande o piccola che sia , dovesse temere questo epilogo a quel punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social. I messaggi di odio che mi state scrivendo sono invece, quelli sì, di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero far pensare a un gesto estremo. Io, nel frattempo, continuerò a cercare la verità nelle cose” .