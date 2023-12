Ritardi e caos dopo lo scontro: aperta un'indagine sull'incidente a Faenza

Notte di disagi, ritardi e caos lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini. Lo scontro tra un Freccia rossa e un regionale all'altezza di Faenza, nel ravennate, ha bloccato per ore la circolazione lungo la direttrice Bologna Rimini. Solo alle prime luci dell'alba l'alta velocità è tornata regolare, mentre diversi ritardi e disagi sono rimasti per i treni Regionali e gli Intercity. Nello scontro avvenuto a bassa velocità sono rimaste ferite 17 persone, ma nessuna in modo grave. Quasi subito dopo l'incidente Trentialia ha comunicato che attualmente " le cause dell'incidente sono in fase di accertamento ".

La dinamica dello scontro

Secondo quanto si è appreso l'incidente, avvenuto intorno alle 20.20, sarebbe stato una sorta di tamponamento. I due treni, entrambi in direzione Nord, si sarebbero scontrati a una velocità moderata. In particolare sarebbe stata la Freccia a colpire l'altro treno fermo che stava eseguendo una sorta di manovra di retromarcia per fermarsi a un semaforo rosso. nelle foto dei Vvgili del fuoco si vede chiaramente la collisione tra un "Frecciarossa 1000" e un treno regionale "Rock".

Feriti lievi

Fin da subito la situazione non è sembrata particolarmente grave, tra i 17 feriti solo 6 hanno hanno richiesto cure ospedaliere: uno in codice giallo e cinque in codice verde. I restanti sono stati medicati sul posto dal personale del 118. fin da subito le squadre della protezione civile e dei vigili del fuoco sono entrate in azione per prestare soccorso e lavorare al trasbordo dei viaggiatori di entrambi i treni. Il passaggio dei passeggeri è stato completato poco dopo la mezzanotte e tutti sono stati portati nella stazione centrale di Bologna.