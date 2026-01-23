Il ritorno di Amanda Knox in Italia: "L'incontro con l'uomo che mi mandò in prigione"

Amanda Knox torna al centro dell'attenzione mediatica con il suo documentario "Bocca del lupo" - il titolo internazionale è "Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy". Il girato, diretto dal marito della statunitense Christopher Robinson, andrà in onda il 26 gennaio 2026 sulle piattaforme Hulu e Disney+ e ovviamente c'è grande attesa da parte del pubblico.

Il documentario parlerà essenzialmente del ritorno della donna in Italia, avvenuto nel 2022. Un viaggio molto importante per Amanda Knox, che ha potuto rivedere vecchi luoghi, e incontrare persone che hanno avuto un ruolo molto importante nella sua vita. Fra questi, il magistrato Giuliano Mignini, oggi in pensione, che coordinò le indagini sull'omicidio di Meredith Kercher. Fu Mignini a stabilire la pena del carcere per la Knox nel 2007, cosa che la donna non ha dimenticato.

"Racconta del mio viaggio di ritorno in Italia e del mio incontro faccia a faccia con l'uomo che mi ha mandato in prigione" , ha fatto sapere la donna. " È più intimo e rivelatore di qualsiasi cosa abbia fatto prima ", ha aggiunto in un post pubblicato su X.

Al momento sappiamo che il documentario è stato girato da Christopher Robinson, marito della Knox, al quale è stata affidata la regia. Quanto alle musiche, queste sono tutte originali e se ne è occupata la Knox in persona. Si tratta del racconto del viaggio compiuto nel 2022, quando l'americana fece ritorno in Italia e incontrò Mignini, col quale ha mantenuto dei contatti. Nel documentario viene affrontato il tentativo della donna di andare avanti e di riconciliarsi con il proprio passato.

Ricordiamo che la Knox ha scontato quasi quattro anni di carcere in Italia prima di ricevere l'assoluzione

definitiva. La donna ha spesso definito quel periodo come traumatico. Oggi la donna è sposata e ha due figli, è un'attivista che lotta contro gli errori giudiziari e una scrittrice. Certe ferite, però, non si sono rimarginate.