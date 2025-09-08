Il ritorno di Armani nella sua Rivalta

«Se saranno 20 saranno anche troppi» dice con un improvviso lampo di durezza negli occhi una persona del cosiddetto inner circle di Armani all'ennesima inutile domanda sui funerali dello stilista più famoso del mondo.

Inevitabile fargli presente che su La Libertà, principale quotidiano di Piacenza, si legge che il funerale è previsto oggi, per le ore centrali della giornata, nella chiesa di San Martino nel borgo medioevale di Rivalta (Piacenza). Poi la salma dovrebbe essere tumulata nella tomba di famiglia a Rivalta di Gazzola dove riposano l'amatissima madre Maria, il padre Ugo e il fratello Sergio. L'assenza di smentite ufficiali sarebbe già una conferma se non bastasse la nota con cui l'Associazione dei ducati di Parma, Piacenza e Pontremoli comunica il luogo e addirittura l'ora (le 13,30) aggiungendo poi che l'intero circuito del castello sarà blindato dalle forze dell'ordine per ragioni di sicurezza. Dunque la sola cosa da vedere saranno i vetri oscurati delle vetture dei familiari. Saranno presenti la sorella Rosanna con il figlio Andrea Camerana, la nuora Alexia e le due ragazze nate dalla loro unione.

Immancabili Silvana e Roberta, le nipoti cui Re Giorgio ha fatto da padre per via della prematura scomparsa del fratello Sergio. Poi ci sarà l'amico e braccio destro Leo Dell'Orco nelle cui capaci mani ha da tempo affidato gli uffici stile uomo, mentre per quelli della donna la responsabile designata è Silvana, una delle persone più eleganti e discrete che si siano mai viste nel mondo della moda. Fin qui le persone di famiglia sulla cui presenza non ci sono dubbi. Presumibile la partecipazione di Federico Marchetti fondatore di Yoox Net a Porter e oggi membro del cda. Poi potrebbero esserci alcuni collaboratori particolarmente vicini al Signor Armani. Qui il condizionale s'impone perché nessuno parla: l'assoluto riserbo e il culto della discrezione sono alla base di questi rapporti speciali che senza dubbio riguardano Michele Tacchella, direttore commerciale di Giorgio Armani ed Emporio (per intenderci la fetta più grossa della torta) entrato in azienda nel 1999. Da alcuni anni è difficile immaginare qualsiasi evento di Armani senza la presenza allegra e professionale di Anoushka Borghesi, global communication director. Re Giorgio diceva spesso che lei lo metteva di buon umore e in effetti questa bella donna nata a Londra da padre italiano e madre tedesca è capace di «comprimere l'universo in una palla» come diceva T.S. Eliot ne Il canto d'amore di J. Alfred Prufrock. Di sicuro non ci saranno gli altri professionisti della comunicazione tra cui qualcuno (Cristiana Cavallari) è in azienda da 37 anni. Non dovrebbero esserci né il personal assistent di Re Giorgio Paul Lucchesi, né il signor Augusto che per una vita lo ha affiancato come guardia del corpo. A lui il signor Armani affidava spesso e volentieri i suoi occhiali da vista o da sole con la stessa montatura rotonda in metallo leggero. Qualcuno di Luxottica potrebbe esserci: Leonardo Maria Del Vecchio, sua madre Nicoletta Zampillo oppure il ceo Francesco Milleri. Della stampa non dovrebbe esserci nessuno, neppure Adriana Mulassano storica firma del Corriere e altre amiche di una vita come l'ex direttrice di Grazia Carla Vanni oppure Pucci Gabrielli di Annabella. Gli amici, interpellati sulla materia rispondono «cosa non capisci dell'espressione Funerali Privati?». Anche sull'eredità è difficile sapere qualcosa di più di quel che è noto a tutti da anni, cioè da quando Re Giorgio ha creato la Fondazione cui ha affidato la governance aziendale. Poi c'è un patrimonio personale valutato 13 miliardi di euro che comprende case, ville, barche, opere d'arte e una bella quota di azioni in Essilor Luxottica grazie a un regalo ricevuto nel 1988 da Leonardo Del Vecchio in persona.

Il testamento verrà letto dal notaio Elena Terrenghi e per aprire la successione serve l'estratto per riassunto dell'atto di morte. A Milano per questo documento ci vogliono almeno due settimane. Chissà se il Sindaco Sala sveltirà le pratiche visto che Re Giorgio non riposerà nel Famedio del Monumentale.