Sparì nel nulla otto mesi fa, trovata Erika Bravi: ecco cos'è successo

È stata ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri, martedì diciannove marzo a Marsiglia, in Francia, Erika Bravi, la signora quarantacinquenne di Forlì sparita misteriosamente lo scorso venticinque luglio. La donna italiana, ma residente all’estero da più di sette anni è stata intercettata dalla gendarmeria francese e sarebbe in ottima salute. La donna era giunta in Francia assieme al marito, dal quale si era separata e ai due figli. Erika Bravi aveva più volte confidato ai genitori che alla base della separazione con il proprio marito c’erano stati dei comportamenti violenti da parte dell’uomo.

La chiamata del ministero degli Esteri alla mamma

La conferma del ritrovamento è arrivata direttamente dall’anziana madre di Erika, contattata telefonicamente dal ministero degli Esteri. Una chiamata che la famiglia sperava di ricevere da mesi. “ È un grande sollievo - ha detto la mamma della donna - e ora stiamo vedendo come poter partire al più presto e andare là ”. Attualmente sono in corso le verifiche di rito da parte della Farnesina. La donna sarebbe stata ritrovata in una chiesa non molto lontano da Marsiglia dove veniva ospitata. Non si sá ancora se Erika abbia passato lì gli ultimi otto mesi.

Dopo quasi un anno il ritrovamento

Dopo l’inspiegabile sparizione della donna, avvenuta lo scorso anno la Procura di Forlì - in sinergia con le autorità francesi - aveva aperto un fascicolo. Nonostante fossero passati più di sei mesi la famiglia non ha mai perso la speranza di ritrovarla. Proprio recentemente i parenti di Erika Bravi si erano rivolti a un famoso avvocato francese per curare il caso.

La ricostruzione

Lo scorso luglio uno dei due figli di Erika, il più grande, aveva denunciato la scomparsa della propria mamma. Il ragazzo aveva aspettato per ore l’arrivo del genitore nei pressi della metropolitana di Marsiglia, i due si sarebbero dovuti incontrare per visitare qualche casa da prendere in affitto. Nel periodo della sua scomparsa Erika lavorava in un ristorante ed era alla ricerca di un appartamento dove alloggiare. Durante le indagini sono stati controllati i movimenti bancari della donna. Adesso tocca agli investigatori ricostruire le dinamiche dietro la scomparsa di Erika.

Forlì festeggia il ritrovamento della propria concittadina