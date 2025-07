Ritrovata viva Valentina Greco, l’italiana dispersa in Tunisia da 9 giorni

È stata ritrovata l'italiana dispersa in Tunisia, Valentina Greco: a lanciare l'allarme è stata la famiglia con la quale la donna aveva interrotto i rapporti da diversi giorni. È stato richiesto l'intervento della nostra ambasciata, che in pochi giorni è riuscita a individuarla. Sono attualmente in corso le verifiche mediche ma pare che la donna stia abbastanza bene: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto una telefonata di cortesia alla madre della connazionale per informarla.

A rendere noto il ritrovamento è stata la Farnesina. La donna, originaria di Cagliari, da qualche anno risiedeva a Sidi Bou Said, il pittoresco villaggio a una ventina di chilometri a nord-est di Tunisi. Non dava notizie alla famiglia da una decina di giorni. Valentina, nota in Sardegna per il suo passato da attivista politica, aveva sviluppato un profondo interesse per la Tunisia in seguito a un viaggio, un'attrazione che l'aveva spinta a trasferirsi. La sua passione per la cultura islamica e l'avvicinamento al sufismo, la corrente più mistica e ascetica dell'Islam, potrebbero essere elementi centrali in questa vicenda, così come il suo attivismo politico e la vicinanza ad associazioni e organizzazioni non governative.

Secondo alcune fonti, Valentina aveva mostrato un certo interessamento per il sufismo, una corrente spirituale e mistica della cultura islamica, ma non ci sono evidenze di un collegamento con la sua scomparsa.

I motivi non sono stati resi noti, si sa che ora la donna è in un posto sicuro e non è chiaro nemmeno se rientrerà in Italia o se, invece, resterà in Tunisia. Il fratello era pronto a partire per il paese nordafricano per andare a cercarla e non è escluso che ora parta per capire quali siano le sue reali condizioni.