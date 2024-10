Ritrovato il medico del San Raffele scomparso da Milano: cos'è successo a Davide Piccinali

Ascolta ora 00:00 00:00

Di lui, da giovedì 3 ottobre non si avevano più notizie, da quando Davide Piccinali medico 39enne specializzando del San Raffaele di Milano, era uscito dall'ospedale a fine turno e aveva fatto perdere le sue tracce. I primi a dare l'allarme i colleghi che il mattino dopo quando non lo hanno visto arrivare in ospedale hanno provato a mettersi in contatto con lui. Non riuscendoci hanno allertato la famiglia.

Le ricerche

Il fratello, da Brescia dove abita, si era recato immediatamente a Milano a cercarlo nell'appartamento di Via Padova, avvertendo contemporaneamente la polizia della scomparsa. Dell'uomo però nessuna traccia tanto che era iniziato il tam tam sui social per cercare di capire se qualcuno lo avesse visto. “ Aiutateci a trovare Davide - era stato il messaggio lanciato dalla famiglia - da giovedì 3 ottobre, ore 20, non abbiamo più notizie. Se l’avete visto o avete sue informazioni, aiutateci ”

L'appello era anche stato raccolto dall'associazione Penelope Lombardia che si occupa proprio delle persone scomparse. Un vicino di casa dopo l'appello, si era fatto avanti, sostenendo di aver notato proprio giovedì sera, le luci accese nel suo appartamento in zona Parco Trotter-via Padova, alla periferia nord est di Milano, dove Davide abita da tre anni. Non c'era però nessuna certezza che si trattasse dell'uomo.

Il telefono spento

Il cellulare del medico era risultato irraggiungibile dopo le 8:00 di sera, prima era agganciato alla cella telefonica di Segrate, proprio non lontano dall'ospedale dove lavora. Da giovedì molte erano stata le segnalazioni; c'è chi lo aveva visto fare colazione in un bar a Treviglio, in provincia di Bergamo e chi ancora a Cascina Gobba mentre saliva su un autobus. Nessuna delle ipotesi però aveva dato riscontro, fino alla bella notizia arrivata stamattina.

Il ritrovamento

È stato proprio il fratello del medico a diffonderla tramite social, comunicando che Davide è stato ritrovato in un albergo a Vicenza e ora: " Sta bene ". Si ignorano i motivi della scomparsa su cui stanno indagando gli agenti della polizia, al momento la certezza è che si è trattato di un allontanamento volontario.

L'uomo aveva con sè sia il cellulare che il portafoglio con le carte di credito, che però non aveva mai utilizzato dal giorno della scomparsa, facendo in questo modo temere il peggio. Per fortuna questa volta è andato tutto per il meglio anche se molti sono i dubbi che il medico dovrà chiarire.