Rivolta nel carcere di Bari: aggredito un agente e sequestrata un'infermiera

Ascolta ora 00:00 00:00

Gravissimi disordini in corso nel carcere di Bari, dove dalla prima serata è iniziata una rivolta dei detenuti. Le informazioni che giungono dalla casa circondariale sono ancora frammentarie ma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, riferisce che " alle primissime e ancora disarticolate notizie che ci giungono, alcuni detenuti di una sezione detentiva avrebbero sequestrato un’infermiera e aggredito violentemente l’appartenente alla Polizia penitenziaria in servizio, che cercava di impedirlo ". Nel carcere è scattata l'emergenza, sono stati richiamati tutti gli agenti a riposo e altri starebbero arrivando da altre strutture pugliesi.

Non si sa ancora se ci siano feriti e che tipo di rivolta sia in corso nella casa circondariale barese. L'agente che ha provato a impedire il rapimento potrebbe aver subito traumi dall'aggressione dei deteuti ma non si sa ancora nemmeno quante persone siano state coinvolte e se siano in corso anche tentativi di evasione.

A Bari, peraltro, a fronte di 252 posti disponibili, sono presenti ben 390 detenuti, gestiti da 220 poliziotti penitenziari quando ne servirebbero almeno 449

serve subito deflazionare la densità detentiva (la Puglia è peraltro la regione che ha il maggior sovraffollamento), dare respiro al Corpo di polizia penitenziaria, mancante di oltre 18mila unità, con tangibili assunzioni straordinarie, garantire l’assistenza sanitaria e riorganizzare complessivamente il sistema ormai alla deriva

", aggiunge De Fazio, il quale sottolinea che "".