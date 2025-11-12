Roma, bimbo di 7 anni investito: salvato da un agente della Polizia Locale con un massaggio cardiaco

Paura questa mattina a Roma, in viale Duilio Cambellotti, nel quartiere Tor Bella Monaca, dove un bambino di 7 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada insieme a un familiare e ai suoi fratellini. Il piccolo, di nazionalità peruviana, è rimasto a terra privo di conoscenza dopo l’impatto. Provvidenziale l’intervento di un agente del VI Gruppo “Torri” della Polizia Locale di Roma Capitale, che con prontezza e sangue freddo ha iniziato le manovre di rianimazione sul bambino, riuscendo a riportarlo in vita prima dell’arrivo dei soccorsi del 118.

La rianimazione in strada

L’agente era arrivato sul posto a bordo dell’autopattuglia per effettuare i rilievi dell’incidente, ma appena ha visto le gravi condizioni del piccolo, ha capito che non c’era un minuto da perdere. Il bambino non dava segni di vita e non aveva battito, così il poliziotto ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP), assistito da un collega. Grazie al suo intervento tempestivo e alla preparazione professionale, dopo alcuni minuti il piccolo ha ripreso conoscenza, tra gli applausi e la commozione dei familiari e dei passanti accorsi in aiuto.

Trasportato in codice rosso al Bambino Gesù

Una volta stabilizzato, il bambino è stato assistito e tranquillizzato dagli agenti fino all’arrivo del personale medico del 118, che lo ha poi trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù per tutti gli accertamenti necessari. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una seconda pattuglia della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Il veicolo coinvolto è una Citroën C3, condotta da un uomo italiano di 49 anni, che si è fermato subito dopo l’impatto e ha collaborato con le forze dell’ordine.

Il gesto dell’agente

L’intervento dell’agente del VI Gruppo “Torri” è stato definito “provvidenziale” dai colleghi e dai testimoni presenti. In pochi istanti, l’operatore è riuscito a gestire una situazione di estrema emergenza, dimostrando lucidità, coraggio e competenza. Il gesto ha suscitato ammirazione non solo tra i presenti ma anche all’interno del corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, che ha voluto esprimere orgoglio e gratitudine per il comportamento dell’agente, capace di salvare una vita con prontezza e umanità.

Indagini in corso

La Polizia Locale sta ora ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.

Dalle prime informazioni, sembra che il bambino stesse attraversando la strada insieme alla famiglia, quando è stato colpito dall’auto in transito. Le indagini proseguiranno anche grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini dellepresenti nella zona.