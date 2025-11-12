Roma, bimbo di 7 anni investito: salvato da un agente della Polizia Locale con un massaggio cardiaco

Paura questa mattina a Roma, in viale Duilio Cambellotti, nel quartiere Tor Bella Monaca, dove un bambino di 7 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada insieme a un familiare e ai suoi fratellini. Il piccolo, di nazionalità peruviana, è rimasto a terra privo di conoscenza dopo l’impatto. Provvidenziale l’intervento di un agente del VI Gruppo “Torri” della Polizia Locale di Roma Capitale, che con prontezza e sangue freddo ha iniziato le manovre di rianimazione sul bambino, riuscendo a riportarlo in vita prima dell’arrivo dei soccorsi del 118.
La rianimazione in strada
L’agente era arrivato sul posto a bordo dell’autopattuglia per effettuare i rilievi dell’incidente, ma appena ha visto le gravi condizioni del piccolo, ha capito che non c’era un minuto da perdere. Il bambino non dava segni di vita e non aveva battito, così il poliziotto ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP), assistito da un collega. Grazie al suo intervento tempestivo e alla preparazione professionale, dopo alcuni minuti il piccolo ha ripreso conoscenza, tra gli applausi e la commozione dei familiari e dei passanti accorsi in aiuto.
Trasportato in codice rosso al Bambino Gesù
Una volta stabilizzato, il bambino è stato assistito e tranquillizzato dagli agenti fino all’arrivo del personale medico del 118, che lo ha poi trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù per tutti gli accertamenti necessari. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una seconda pattuglia della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Il veicolo coinvolto è una Citroën C3, condotta da un uomo italiano di 49 anni, che si è fermato subito dopo l’impatto e ha collaborato con le forze dell’ordine.
Il gesto dell’agente
L’intervento dell’agente del VI Gruppo “Torri” è stato definito “provvidenziale” dai colleghi e dai testimoni presenti. In pochi istanti, l’operatore è riuscito a gestire una situazione di estrema emergenza, dimostrando lucidità, coraggio e competenza. Il gesto ha suscitato ammirazione non solo tra i presenti ma anche all’interno del corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, che ha voluto esprimere orgoglio e gratitudine per il comportamento dell’agente, capace di salvare una vita con prontezza e umanità.
Indagini in corso
La Polizia Locale sta ora ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.Dalle prime informazioni, sembra che il bambino stesse attraversando la strada insieme alla famiglia, quando è stato colpito dall’auto in transito. Le indagini proseguiranno anche grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere presenti nella zona.