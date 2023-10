Roma, vandalizzate due pietre d'inciampo dei deportati ad Auschwitz

Nel giorno in cui hanno scatenato una dura polemica le stelle di David disegnate sugli edifici di Parigi ecco che anche in Italia (precisamente a Roma) si assiste a un gesto inqualificabile, confermando l'onda lunga dell'antisemitismo che continua pericolosamente a diffondersi in Europa. Un gesto che ha rievocato i periodi più bui della storia a cui si è aggiunto l'oltraggio avvenuto nella Capitale del nostro Paese: due pietre d'inciampo sono state vandalizzate in via Dandolo, nel centrale quartiere romano di Trastevere.

Le pietre ricordano due abitanti ebrei deportati nei lager nazisti: sono dedicate a Michele Ezio Spizzichino e Aurelio Spagnoletto, due vittime romane della Shoah che vennero deportate nel campo di sterminio di Auschwitz. Le pietre sono state annerite e questa, allo stato attuale, rappresenta l'unica certezza visto che la dinamica dell'atto deplorevole è ancora in corso di accertamento: ignoti hanno tentato di dare fuoco oppure sono state sporcate con della vernice? Sarà ovviamente indispensabile fare chiarezza su quanto accaduto nelle scorse ore. Comunque a stretto giro le pietre inizialmente annerite sono state ripulite. Ad accorgersi dello sfregio era stata una signora di passaggio in via Dandolo.

A Trastevere due pietre d'inciampo dedicate a due vittime romane della Shoah, deportate nel campo di sterminio di Auschwitz, sono state oltraggiate. #Roma condanna fermamente questo gesto inaccettabile e miserabile. Solidarietà a tutta la comunità @RomaEbraica della nostra città. pic.twitter.com/jh9M7X0qTc — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) October 31, 2023

Sulla questione è intervenuto il sindaco Roberto Gualtieri, che ha voluto condannare " fermamente " il gesto che ha definito " inaccettabile e miserabile ". Il primo cittadino ha voluto esprimere la piena solidarietà alla Comunità ebraica della Capitale. Che nel frattempo ha preso posizione per bocca del presidente Victor Fadlun, secondo cui " sarebbe gravissimo " nel caso in cui fosse confermato che si tratta di un atto di profanazione deliberato.