Ruba un grosso crocifisso con cui distrugge alcune auto e inveisce contro i carabinieri. Paura ad Alessandria

Un uomo ubriaco e in evidente stato di alterazione ha rubato ad Alessandria un grosso crocifisso con cui ha aggredito poi alcuni passanti e ha distrutto numerose auto colpendole con violenti calci sulla carrozzeria.

L'arrivo dei carabinieri

L'uomo è stato raggiunto dai carabinieri chiamati da alcuni passanti terrorizzati, in corso Virginia Marini ad Alessandria. Secondo i primi racconti l'uomo avrebbe sputato sul crocifisso, per poi minacciare i passanti. In seguito avrebbe danneggiato alcune auto parcheggiato provocando numerosi danni.

L'intervento dei carabinieri

I militari dell'arma hanno cercato di avvicinarlo e di convincerlo a lasciare il pesante crocifisso di legno di cui al momento non si conosce la provenienza, mentre l'uomo inveiva contro di loro minacciandoli.

Una volta riusciti a convincerlo, il soggetto è stato arrestato e portato in caserma, dove attualmente sono in corso glisull'accaduto. Si attendono ulteriori sviluppi per chiarire le motivazioni del gesto e verificare eventuali precedenti a carico dell’individuo fermato.