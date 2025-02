Ruba, malmena il derubato e picchia i poliziotti: algerino semina il panico a Bolzano

Ascolta ora 00:00 00:00

Un algerino ha seminato il panico a Bolzano prima di essere arrestato dalla Polizia di Stato. La prima chiamata è arrivata nel pomeriggio del 25 febbraio al 112 NUE per una violenta rissa in piazza della Dogana, nel cuore pulsante della città. Nella ricostruzione fatta successivamente, è emerso che il migrante è stato beccato da un 30enne bolzanino mentre rovistava all'interno della sua auto dopo averne sfondato il deflettore. Lo straniero ha tentato la fuga ma il 30enne ha iniziato ha inseguirlo con l'aiuto del suo padre. Sono riusciti a raggiungerlo ma l'algerino è riuscito a sferrare un pugno violento al bolzanino derubato per sfuggire. Un passante, capendo la situazione, è riuscito a sgambettare lo straniero per fermarlo. Il derubato e il padre sono riusciti nuovamente a raggiungerlo e a quel punto l'algerino ha spruzzato lo spray al peperoncino per svicolarsi.

A quel punto sono arrivati gli agenti, proprio mentre lo straniero si stava accanendo sulle persone e non è stato facile metterlo in condizioni di non nuocere, in quanto l'uomo era in fortissimo stato di agitazione e fuori controllo. Non senza difficoltà, i poliziotti sono riusciti a farlo salire a bordo della volante, dove ha sferrato calci alla vettura, danneggiandola, e agli agenti che si trovavano con lui a bordo. Ha continuato i suoi scatti violenti anche all'interno della questura, dove si è scagliato contro i poliziotti, riuscendo a colpirne uno in pieno volto. Una volta neutralizzato e reso inoffensivo, l'algerino è stato perquisito dagli agenti e addosso gli sono stati trovati un cavo USB, di proprietà del giovane bolzanino rapinato, un coltello multiuso e lo spray al peperoncino utilizzato poco prima. E ancora, un tondino metallico utilizzato per infrangere i deflettori delle automobili e un telefono cellulare rubato il giorno prima, per il quale un residente di Collepietra, in provincia di Bolzano, aveva sporto denuncia. Anche a lui l'algerino era entrato in auto per sottrarre l'oggetto.