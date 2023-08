Ryanair, il ceo Wilson al ministro Urso: "Confermato l'impegno in Italia"

Dopo le ultime polemiche innescate dalla reazione del ceo di Ryanair Eddie Wilson all'ultimo provvedimento del governo italiano, arrivano le rassicurazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha dichiarato di aver ricevuto una lettera dal numero uno della compagnia aerea irlandese. Nella missiva, l'amministratore delegato ha ribadito l'impegno di Ryanair a garantire i trasporti in Italia.

Il ministro Urso apre a un tavolo

La società aerea ha inoltre delianato i suoi programmi di sviluppo a medio e lungo termine nel nostro Paese, illustrando però le sue posizioni sulle norme introdotte con il decreto legge di recente approvazione (7 agosto). Insomma, nonostante i malumori e le velate minacce di migrare su altri cieli, Ryanair non lascerà l'Italia, continuando a garantire le tratte.

" Il ministro Urso, nel ribadire la piena corrispondenza delle nuove norme al quadro regolatorio europeo, ha nel contempo confermato la disponibilità a incontrare nuovamente, nei primi giorni di settembre, il Ceo della compagnia, per approfondire quanto già discusso nella riunione tenutasi mercoledì 9 agosto, anche in merito alla tutela degli utenti nelle aree dove non esistono adeguate alternative di mercato" , fanno sapere dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, come riportato dalle agenzie di stampa.

Il ministro Urso è inoltre intenzionato ad aprire un nuovo tavolo di settore per continuare il dialogo. Una possibilità che viene già individuata per il mese di settembre, " al termine di una più ampia agenda di incontri già in atto con i principali vettori aerei che operano in Italia e con quelli che intendono aprire nuove rotte ".

" Il tavolo sarà sede di un confronto costante tra i ministeri competenti, enti locali, associazioni del settore e compagnie aeree anche ai fine di individuare soluzioni utili allo sviluppo dei vettori, in un quadro di sistema Paese che garantisca adeguati servizi a cittadini e imprese, nella consapevolezza che proprio in Italia si registrano le maggiori performance di crescita ", è quanto si apprende dal Mimit.

Il malcontento di Ryanair