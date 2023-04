"Tanti dicono caz....". Zangrillo sbotta contro le fake news su Berlusconi

Alberto Zangrillo è il medico di fiducia di Silvio Berlusconi, nonché primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'ex premier si trova ricoverato da mercoledì in terapia intensiva. È lui l'unico autorizzato a rilasciare informazioni ufficiali sullo stato di salute del Cavaliere ed è in costante contatto con i figli per informarli dell'evoluzione del quadro medico. Questa mattina ha fatto il suo ingresso nella struttura attorno alle 9 e ieri sera l'ha lasciata dopo le 22.30. C'è grande attesa per i suoi bollettini ma difficilmente rilascia dichiarazioni che non siano in un contesto ufficiale, soprattutto in un momento così delicato come questo per Berlusconi.

Anche ieri sera è stato atteso fuori dal reparto da numerosi cronisti alla ricerca di sue dichiarazioni ma Zangrillo ha evitato di rispondere alle domande in merito alle condizioni di salute dell'ex premier. " Parlatene con quelli che su Twitter, sui social e sul Corriere e Repubblica online dissertano su cose di cui non conoscono niente ", si è sfogato il primario davanti ai microfoni, riferendosi alle numerose ipotesi e illazioni che rimbalzano da giorni sui media, commentate spesso dai soliti "leoni da tastiera". La famiglia e l'ospedale hanno deciso di tenere un basso profilo nelle comunicazioni cliniche, diramando bollettini solo per riferire notizie essenziali sul Cavaliere, nel pieno rispetto del momento e della sua privacy.

" C'è un sacco di gente che si diverte a dire cazzate ", ha proseguito, per rafforzare il concetto relativo alle notizie non veritiere o sensazionalistiche che si rincorrono sulla salute del Cavaliere. Davanti all'insistenza dei cronisti, che continuavano a fare domande su Berlusconi, Zangrillo ha risposto con decisione: " Ma vi rendete conto? Andate a dormire, pensate alle vostre famiglie ".