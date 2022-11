"Salvate la mia casa". L'appello disperato del volto di "Ciribiribì Kodak"

Ha recitato con Mel Gibson ne "La passione di Cristo" e con Matteo Garrone in "Pinocchio", ma molti lo ricorderanno come l'alieno di "Ciribiribì Kodak" della celebre pubblicità degli anni Ottanta. Davide Marotta è un attore napoletano molto conosciuto, ma in queste ore non si parla di lui solo per lo spettacolo teatrale in scena con Sal Da Vinci. Il partenopeo, infatti, ha chiesto un aiuto per salvare la sua casa di Napoli.

L'appello del volto di "Ciribiribì Kodak"

L'abitazione risale alla fine dell'Ottocento ed è situato in via Cupa del Principe a Poggioreale. Reduce da un braccio di ferro con il Comune di Napoli circa presunti abusi edilizi, Marotta ha vinto il ricorso al Tar nel 2017, che ha dunque sospeso il diniego di condono del Municipio. Come evidenziato da Fanpage, la Procura napoletana ha seguito un iter diverso per l'abbattimento, ordinando la demolizione. Le ruspe sono attese nella giornata di martedì, ma il volto di "Ciribiribì Kodak" non ci sta.

"Fermate le ruspe"