Savona, travolta da un tir mentre attraversa la strada: muore a 22 anni Valentina Squillace

Una mattina di pioggia e traffico intenso si è trasformata in tragedia a Savona. Valentina Squillace, 22 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un tir lungo corso Tardy e Benech, una delle arterie più trafficate della città, che collega l’uscita autostradale al porto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di martedì 16 dicembre, nei pressi dell’incrocio con via Giovanni Servettaz, dove sono presenti le strisce pedonali regolate da semaforo. Per la giovane non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato fatale e la ragazza è morta sul colpo.

La dinamica ancora da chiarire

Secondo una prima ricostruzione, Valentina stava attraversando la carreggiata quando è stata travolta dal mezzo pesante, appartenente a una ditta di logistica spagnola diretta verso il terminal portuale. Il conducente del camion, stando alle testimonianze raccolte, non si sarebbe accorto immediatamente dell’investimento e avrebbe proseguito la marcia.

A richiamare la sua attenzione sarebbe stata una donna che ha assistito alla scena e ha visto il corpo della ragazza rimanere agganciato al tir e venire trascinato per diversi metri, almeno una sessantina secondo le prime rilevazioni. La testimone, in forte stato di choc, è stata successivamente ascoltata dalle forze dell’ordine.

Resta da stabilire se la giovane stesse attraversando regolarmente sulle strisce pedonali al momento dell’impatto. Su questo punto sono in corso verifiche da parte della polizia locale, che sta analizzando rilievi, semafori e eventuali immagini di videosorveglianza.

I soccorsi e la chiusura della strada

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I soccorsi sono stati immediati, ma per Valentina Squillace non c’era ormai più nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire i rilievi e garantire la sicurezza durante le operazioni.

Corso Tardy e Benech è noto per essere un tratto particolarmente congestionato, soprattutto nelle ore mattutine, anche a causa dell’elevato passaggio di tir diretti al porto. Un dettaglio che torna al centro dell’attenzione dopo l’ennesimo incidente mortale.

Chi era Valentina Squillace

Valentina viveva a Savona e frequentava la facoltà di Giurisprudenza all’Università di Genova. Aveva conseguito il diploma nel 2022 all’istituto Boselli-Alberti, sempre nella sua città. Una giovane descritta come studiosa e ben inserita nel tessuto cittadino, la cui morte ha lasciato sgomenta la comunità savonese.

Non è la prima volta che quel tratto di strada è teatro di una tragedia, alcuni anni fa, nello stesso punto, una vigilessa era stata travolta e uccisa, riaccendendo oggi interrogativi sulla sicurezza dell’arteria.

Indagini in corso

La polizia locale sta proseguendo gli accertamenti per ricostruire con

precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali. Al momento non sono stati resi noti provvedimenti a carico dell’autista, mentre prosegue l’analisi tecnica sul luogo dell’impatto.