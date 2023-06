Scandalo Forteto, Pd e sinistra votano contro la dichiarazione d'urgenza. L'ira dell'associazione delle vittime

La Camera ha approvato nelle scorse ore una dichiarazione d'urgenza, per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sullo scandalo del Forteto, su proposta di Fratelli d'Italia. Un atto che è passato con i soli voti della maggioranza: se il Movimento 5 Stelle si è astenuto, Pd, Alleanza Verdi e Sinistra hanno addirittura votato contro l'urgenza. Per un atteggiamento che ha irritato non poco l'Associazione Vittime del Forteto, il cui presidente Sergio Pietracito non le ha mandate a dire. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore a Montecitorio, con gli echi della decisione arrivati com'era facile immaginare sino a Firenze e al Mugello. Del resto, a quelle latitudini la "questione Forteto" è tornata a far discutere, dalla scarcerazione di Rodolfo Fiesoli dello scorso marzo a causa delle sue condizioni di salute. Sulla carta, quello del Forteto (del quale Fiesoli era fondatore) doveva essere una sorta di centro di recupero fondato nel 1977: aveva sede in Toscana e si occupava della cura e del reinserimento dei minori vittime di violenza.

Il "no" della sinistra alla dichiarazione d'urgenza

Secondo quanto emerso dalle vicende giudiziarie e da tre commissioni di inchiesta regionali e nazionali, invece, all'interno della struttura si commisero abusi psicologici e sessuali nei confronti di minorenni e disabili, dati in affidamento dal Tribunale dei minori alla cooperativa che gestiva il tutto. Se l'associazione venne commissariata nel 2018, continuano ancora oggi a concretizzarsi cause di risarcimento da parte di "ex-bambini del Forteto" che, diventati adulti, chiedono giustizia per quanto subìrono durante la loro permanenza in comunità. Una situazione che ha quindi spinto il centrodestra a promuovere l'istituzione di una commissione d'inchiesta nel minor tempo possibile. Il via libera della Camera dei deputati alla dichiarazione d'urgenza è alla fine arrivato, ma a quanto pare senza i voti della sinistra e dei pentastellati.

Le critiche a Pd e M5S dell'associazione delle vittime del Forteto