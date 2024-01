Scappa dalla comunità e viene investito da un treno, morto un bimbo di 9 anni

Tragedia nei pressi della stazione ferroviaria di Verolengo, in provincia di Torino, dove Andrei, un bambino di 9 anni è stato trovato morto sui binari. Secondo i primi rilievi potrebbe essere stato travolto da un treno e deceduto sul colpo a causa del forte impatto. Il piccolo, di origine moldava, si sarebbe allontanato dalla comunità in cui risiedeva, che nel pomeriggio aveva lanciato l'allarme dando il via alle ricerche. La salma è stata trasferita nelle camere mortuarie dell'ospedale di Chivasso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sull'accaduto indaga la Polfer.

La comunità si trova nei pressi della stazione ferroviaria e il bambino non ha percorso molta strada per arrivare al punto in cui è stato trovato e adesso sarà compito degli investigatori stabilire se si sia trattato di un incidente o se ci sia dietro un drammatico gesto volontario. L'ipotesi più probabile al momento è che il bambino abbia tentato di attraversare i binari senza accorgersi che in quel momento stava passando il treno. L'altra ipotesi è che il bambino stava camminando a ridosso del binario quando è stato colpito.

Stando alle prime informazioni, infatti, pare il treno abbia colpito il piccolo su un fianco e non in modo frontale. La linea ferroviaria nella quale si è verificato l'incidente è stata bloccata per permettere l'effettuazione dei rilievi da parte della Polfer. Il macchinista che l'ha colpito non si sarebbe potuto accorgere di nulla, tanto che ha concluso la corsa regolarmente ad Alessandria. È stato un secondo macchinista, che transitava da lì poco dopo, a lanciare l'allarme. A rendere la notizia ancora più drammatica è la tragica coincidenza che in quella stessa zona, sempre nella giornata di oggi, si è verificato un altro incidente, con un'altra vittima.

A 15 minuti da Borgo Revel, dove si è verificato l'incidente, si trova la stazione di Chivasso e qui, questa mattina, una 60enne è stata travolta da un treno in transito sulla linea tradizionale Torino-Roma. Stando alle prime indicazioni tratte dai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine, è molto probabile che questo possa essere archiviato come un caso di suicidio. Purtroppo, nel caso del bambino di 9 non sarà possibile fare affidamento sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, in quanto quella stazione non è controllata.