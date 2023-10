"Scene ignobili". A Livorno antagonisti tentano l'assalto ai manifestanti pro Israele

Nel nostro Paese prolificano le manifestazioni, sia quelle a sostegno di Israele che quelle a sostegno della Palestina, mentre nel resto d'Europa queste ultime vengono spesso vietate, perché il rischio che a scendere in piazza siano i sostenitori di Hamas, in questo momento, è molto alto. Nelle piazze italiane non mancano gli scontri tra manifestanti pro-Palestina e forze dell'ordine, soprattutto quando questi ultimi vengono contenuti per evitare contatti con l'altro schieramento. A Livorno si è verificata una situazione simile giovedì sera, quando un gruppetto di antagonisti ha cercato di provocare i partecipanti alla manifestazione per Israele promossa dalla Comunità ebraica cittadina.

Al termine dell'evento, una parte del corteo pro-Palestina ha fronteggiato il cordone di protezione di poliziotti e carabinieri, messo a difesa dei manifestanti. C'è stato qualche disordine con le forze dell'ordine, che per tale ragione, hanno denunciato tre antagonisti, due stranieri e un'italiana, anche perché i tre hanno scandito slogan contro carabinieri e polizia. Si tratta per lo più di minorenni appartenenti a un centro sociale cittadino, che hanno tentato di raggiungere e infastidire i manifestanti, provando a avvicinarli mentre stavano rientrando a casa e dopo averli osservati da distanza mentre esponevano le bandiere di Israele.

Sull'accaduto è intervenuto Potere al popolo, al quale si rifanno molti centri sociali e manifestanti pro-Palestina, che " condanna e denuncia la repressione subita in modo unidirezionale dai ragazzi fermati la scorsa notte ". Di tutt'altro tenore il comunicato della Lega: " Ferma condanna nei confronti delle ignobili aggressioni subite da alcuni esponenti della comunità ebraica livornese vilmente assaliti in Piazza Grande a Livorno la scorsa sera mentre tornavano a casa alla fine della manifestazione a sostegno di Israele ".