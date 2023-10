Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico: bus, metro e tram a rischio il 9 ottobre

Lunedì 9 ottobre 2023 i pendolari in diverse città italiane potrebbero affrontare notevoli disagi a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb nel settore del trasporto pubblico locale. La protesta coinvolgerà bus, metro e tram, e sono previste manifestazioni in molte città, tra cui Roma, Mestre, Venezia, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari. Ecco cosa prevede lo sciopero.

Il sindacato

Il sindacato Usb ha dichiarato che questa giornata di mobilitazione è un modo per i lavoratori del trasporto pubblico locale di esprimere il loro dissenso e porre l'attenzione su alcune importanti richieste. Tra le rivendicazioni principali ci sono salari e condizioni di lavoro dignitosi, il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che spesso offrono servizi di scarsa qualità e sottopagano i dipendenti.

Omicidio sul lavoro

Un'altra richiesta significativa è l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro, un tema cruciale per garantire la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, l'Usb sta lottando per un salario minimo per legge di 10 euro l'ora, una misura che potrebbe migliorare le condizioni di vita dei lavoratori nel settore. L'Usb ha anche sottolineato che questo sciopero ha l'obiettivo di mettere in luce la necessità di rivedere l'attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

I pendolari

Gli autoferrotranvieri saranno presenti nelle piazze delle città coinvolte per manifestare il loro sostegno a queste richieste. Molti pendolari dovranno quindi pianificare con attenzione i loro spostamenti per lunedì e tenere presente la possibilità di ritardi e cancellazioni nei servizi di trasporto pubblico locale.