Sciopero nazionale, un altro venerdì nero: tutti i disagi e le fasce garantite

L'intera giornata di oggi, venerdì 23 febbraio, sarà condizionata dallo sciopero generale dei lavoratori dei settori pubblici e privati indetto da alcune sigle dei sindacati autonomi come Si Cobas, A.I. Cobas, Sali Prol Cobas, Fao Cobas, Lavoratori metalmeccanici organizzati e Sindacato generale di classe. Maggiori disagi si verificheranno per i trasporti pubblici nazionali e locali, per le fabbriche, gli uffici pubblici e le scuole.

Sciopero nazionale

I sindacati già nei giorni scorsi avevano anticipato che i lavoratori avrebbero incrociato le braccia dalla mezzanotte alle ore 23.59 di venerdì 23 febbraio, anche se, come sempre, sarebbero stati salvaguardati i servizi essenziali. I problemi riguardano in particolare le prestazioni programmabili, come gli appuntamenti con i dipendenti degli uffici pubblici o gli incontri per le visite mediche, soggetti per la giornata di oggi a cancellazioni o riduzioni

I servizi garantiti

Nel settore dei trasporti pubblici l'azienda Atm, che si occupa del servizio a Milano, non ha adetito allo sciopero. In altre parti d'Italia, invece, saranno garantite per i pendolari alcune fasce orarie durante le quali i mezzi circoleranno regolarmente. Le corse verranno effettuate dalle ore 6 del mattino fino alle 9 e dalle ore 18 fino alle 21. Per il resto della giornata potrebbero esserci disagi per chi viaggia con i mezzi pubblici, dato che alcune corse verranno cancellate o subiranno inevitabili ritardi.

Trenitalia e Trenord

Per quanto riguarda la circolazione dei treni, le informazioni sulle variazioni delle corse e sulle cancellazioni dei viaggi in alcune tratte si possono ricavare dai siti di Trenitalia e Trenord. Chi non ha aderito alla manifestazione è Italo le cui corse si svolgeranno in maniera regolare. Trenitalia ha fatto sapere che a subire i disagi maggiori saranno i passeggeri della linea di Trento-Bassano del Grappa, che potrebbero essere interessate da una serie di variazioni di orari.

I motivi della manifestazione

Lo sciopero nazionale è stato indetto dalle diverse sigle sindacali per una serie di motivi diversi tra loro. Si va dalla sicurezza sul lavoro, specie dopo il crollo del pilone di cemento a Firenze che è costato la vita a cinque persone, alle richiste di stipendi più alti; dalla guerra in Ucraina alla ormai storica questione internazionale che riguarda Istraele e Palestina.