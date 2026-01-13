Scossa di terremoto avvertita a Forlì, gente in strada, ma nessun danno

"Tre giorni fa il gelicidio e questa mattina le due scosse... comunque siamo attrezzati". Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, all'Ansa dichiara che non ci sono al momento danni in seguito alle due scosse di terremoto avvenute questa mattina poco prima delle 9.30 con epicentro a Russi e Faenza. "Le abbiamo avvertite, certo, ma la reazione è stata composta - spiega - Siamo usciti, ci siamo raccolti in piazza, anche le scuole. Ma adesso siamo tutti rientrati. I tecnici stanno svolgendo tutte le verifiche ma al momento non segnaliamo nulla".

Le due scosse di terremoto "sono state chiaramente avvertite anche sul territorio del Comune di Imola", afferma il sindaco Marco Panieri. "Ho appena effettuato un punto di aggiornamento con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Imola e con la nostra Protezione Civile. Al momento non si registrano danni a persone o cose né sono pervenute segnalazioni di criticità sul territorio comunale".

Circolazione ferroviaria temporaneamente sospesa, per verifiche tecniche sulla linea, in Romagna, a seguito della scossa di terremoto con epicentro a Russi, nel Ravennate, registrata alle 9.27 con magnitudo 4.3, seguita da un'altra di 4.1 con epicentro a Faenza. Ad essere interessate dalle verifiche tecniche, a quanto appreso, la linea Bologna-Rimini, la linea Ferrara-Rimini, i tratti Castelbolognese-Ravenna e Faenza-Ravenna. I treni in marcia nella zona della scossa sono fermi in attesa della conclusione dei controlli per poter ripartire.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali della zona colpita stamattina dal terremoto in Romagna dove alle 9.27 e alle 9.29 tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena si sono registrate scosse rispettivamente di magnitudo 4.3 e 4. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose.

Treni sospesi per precauzione

Sul proprio sito ufficiale Trenitalia comunica che sulle linee Bologna–Ancona / Bologna–Ravenna (via Lugo e via Granarolo) / Ferrara–Rimini /

Borgo S.L.–Faenza la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale. I treni che si trovavano già in transito nell'area colpita dal sisma restano fermi in attesa del via libera alla ripresa del servizio.