"Capisco Meloni...": la lezione del sindaco di Cutro alla sinistra

Nel corso della conferenza stampa di fine anno, Giorgia Meloni ha ammesso che a livello politico il momento più difficile vissuto fin qui da quando è alla guida del governo è stato un anno fa, quando è accaduta la strage di Cutro. " 94 persone che muoiono e l'accusa che è colpa tua sono una cosa che pesa, anche se ovviamente non ritengo sia colpa mia, ma solo l'accusa pesa ", ha spiegato il presidente del Consiglio, evidentemente provato da quel ricordo.

Successivamente alla conferenza, l'Adnkronos ha raggiunto proprio il sindaco del comune calabrese per chiedere un commento sugli eventi e dalla sua risposta si evince una grande empatia, come quella di chi ha vissuto quell'evento tragicamente in prima linea: " Capisco il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Io non vedo quale colpa possa avere il premier per la strage di Cutro. Poi, se bisogna per forza strumentalizzare politicamente ogni evento... Quei morti sono stati una sofferenza per tutti ". Per il sindaco Antonio Ceraso, è difficile anche solo pensare che il premier possa avere responsabilità in questa vicenda. Eppure, la sinistra è riuscita anche a fare questo, strumentalizzando una strage enorme per fini politici: " È un problema che deve assurgere a livello europeo. E non è di facile soluzione. Al governo ci sono stati tutti, e se il problema c'è ancora vuol dire che è di difficile soluzione ".