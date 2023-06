"Se verremo sanzionati è colpa di Malta". L'Ong frigna ancora

La nave Sea Eye potrebbe incorrere in una multa e in un fermo al momento del suo arrivo del porto di Ortona per un secondo intervento effettuato dopo aver ricevuto il pos. Un intervento non coordinato alle autorità italiane ma gestito autonomamente in acque SAR maltesi. Consapevole di aver violato il decreto Piantedosi, dopo essersi lagnata per non aver ricevuto Pozzallo come porto di sbarco dei migranti, ora la Ong accusa Malta di essere responsabile dell'infrazione commessa, perché non è intervenuta per il soccorso alla nave.

Le politiche dello Stato insulare sono ormai chiare: si attiva solamente quando le navi sono in imminente ed evidente pericolo. Per le sue valutazioni, evidentemente, la barca con 32 migranti nelle acque SAR di sua competenza non lo era e da qui parte l'iniziativa spontanea di Sea Eye su chiamata di Sea Bird. Un soccorso interamente coordinato dalle Ong, che ha fatto più che raddoppiare il numero di migranti a bordo della nave, passati da 17 a 49. Ora, consapevoli che all'arrivo in Italia verranno sanzionati per un intervento totalmente arbitrario, dalla Sea Eye cercano di difendersi addossando le responsabilità a Malta, accusandoli implicitamente di errata valutazione. Ancora una volta, una Ong pretende di insegnare a un Paese come gestire i propri confini, inserendosi di prepotenza in un contesto del quale non ha alcuna competenza ufficiale.

" L'obbligo secondo il diritto internazionale di aiutare le persone in difficoltà in mare pesa più delle leggi nazionali. Se Sea-Eye verrà ora punito è soprattutto perché le autorità maltesi non svolgono più i loro doveri di coordinamento ", dicono da Sea Eye. Eppure, nonostante l'intervento in SAR maltese, come mai la nave non ha effettuato le manovre che era solita fare in Italia, quando si posizionava a ridosso delle acque territoriali premendo finché non otteneva un porto? Era a poche miglia dall'isola e a bordo ha un numero ridotto di migranti. Perché, nonostante le vibranti lamentele sull'assegnazione di Ortona, preferisce risalire l'Italia e non premere su Malta?