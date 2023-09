Settembre, si torna sui banchi di scuola: le date dei rientri e delle festività

Con l'arrivo di settembre riapre la scuola ed inizia il nuovo anno scolastico, dopo i tre mesi di vacanze estive. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha provveduto a pubblicare nei giorni scorsi un riepilogo del calendario scolastico ufficiale (qui), e come è possibile vedere, quest'anno le riaperture sono concentrate nella seconda settimana di settembre, anche se ci sono delle eccezioni.

In via del tutto formale, l'anno scolastico comincia già da oggi, venerdì 1 settembre, ma la prima campanella che darà ufficiale inizio alle lezioni suonerà nei giorni successivi, a seconda delle date stabilite dalle Regioni.

Le date delle riaperture

" Oggi ufficialmente si apre l'anno scolastico. Sarà un anno di importanti novità. Il mio augurio ed un forte ringraziamento vanno innanzitutto al personale della scuola il cui ruolo è fondamentale per il futuro dei nostri giovani ", è il messaggio lasciato stamani dal ministro Giuseppe Valditara su Twitter. " Un pensiero particolare per gli studenti che nella scuola costruiscono le basi della loro vita. E infine l'auspicio che nelle aule si affermi la cultura del rispetto, dell'impegno e della solidarietà, per una scuola faro e motore dello sviluppo della società ".

A partire per prime, l'11 settembre, saranno le Regioni Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta. Spetterà a loro dare ufficiale avvio alle lezioni. A seguire la Lambardia, dove la prima campanella scolastica suonerà il 12 settembre. Sarà poi la volta degli studenti di Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto, che torneranno sui banchi di scuola la mattina del 13 settembre.

Toccherà poi ai ragazzi di Puglia, Sardegna, Calabria, Molise e Liguria, che torneranno in classe il 14 settembre. A chiudere, il 15 settembre, troviamo Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Le date riportate, è bene precisarlo, si riferiscono alla scuola primaria e secondaria.

Quando ci saranno le vacanze?

Passando alle vacanze previste per quest'anno scolastico 2023/2024, vediamo che, per quanto riguarda la pausa relativa al Natale, in tutte le Regioni le scuole chiuderanno dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024, mentre per la Pasqua l'attività didattica si interromperà dal 28 marzo al 2 aprile 2024.

Le vacanze estive, invece, inizieranno l'8 giugno 2024 per la maggior parte delle Regioni, fatta eccezione per Emilia Romagna, Marche e Valle d'Aosta, che termineranno le lezioni il 6 giugno, Puglia e Toscana (la fine della scuola è prevista per il 7 giugno) e Trentino Alto Adige, che invece slitterà in avanti (11 giugno).

Festività e ponti

Fra le varie festività previste troviamo il 2 novembre per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria. C'è poi la festa dell'Immacolata concezione (8-9 dicembre), prevista dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Veto, province di Bolzano e Trento.

In Calabria, Campania, Piemonte, Valle d'Aosta e Bolzano ci sarà poi il ponte per la festa della liberazione (26 e 27 aprile). Per le festa del 1° maggio faranno ponte Liguria e Molise.