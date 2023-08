Calcio al volto del poliziotto durante lo sgombero: anarchica torna libera

Ancora una volta, il lavoro svolto sul campo dalle forze dell'ordine è stato annullato da un tribunale. L'ennesimo caso arriva da Firenze, dove ieri, 8 agosto, le forze dell'ordine hanno proceduto allo sgombero di un edificio a Ponte di Mezzo occupato da personaggi che, secondo gli investigatori, sono vicini all'area anarchica. Il gruppetto di persone durante lo sgombero ha anche tentato di bloccare la circolazione stradale e mentre le forze dell'ordine sul posto procedevano con il loro, un poliziotto è stato colpito con un calcio al volto da una donna di 30 anni di nazionalità albanese, fermata e arrestata con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il poliziotto ha rimediato un trauma facciale a una prognosi di alcuni giorni.

Quest'oggi la donna è stata processata per direttissima e per decisione del giudice rilasciata. Durante l'udienza, una ventina di persone legate all'ambiente anarchico hanno effettuato un presidio all'esterno del tribunale e affisso uno striscione in prossimità dell'ingresso con scritto " Firenze non si vende, ma si vive, si lotta e si difende. Basta sgomberi, Corsica resiste. 10, 100, 1000 occupazioni ". Sono stati gli stessi anarchici a comunicare l'esito dell'udienza: " L'arresto della nostra compagna non è stato convalidato. Cadendo i presupposti dell'arresto, il processo per direttissima non si è potuto svolgere e lei è stata immediatamente liberata e ci ha raggiunto al presidio ".