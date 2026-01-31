Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Nazionale |La vicenda

Sfida il tumore per diventare madre. Tajani: "L'amore non ha limiti"

La storia di Antonella Bonomo commuove l'Italia: dopo aver interrotto la terapia, è diventata madre e oggi è guarita

Facebook
Facebook
00:00 00:00

La sfida al cancro per diventare madre, una storia a lieto fine. A 33 anni Antonella Bonomo si è ritrovata ad affrontare una diagnosi di tumore al seno aggressivo, una forma che richiede trattamenti lunghi e invasivi e che può compromettere seriamente la fertilità. L’impatto della notizia è immediato e profondo, non potrebbe essere diversamente: come lei stessa racconta, "è stato come ricevere due sentenze insieme – le sue parole all’Ansa - quella del cancro da combattere e quella della maternità a cui rinunciare".

Dopo pochi giorni è stata sottoposta a un intervento chirurgico, concluso con esito positivo. Tuttavia, il primo colloquio oncologico successivo all’operazione ha segnato un momento particolarmente difficile. "Mi disse che dovevo dimenticarmi di diventare madre. È stato allora che ho toccato il fondo", il suo racconto. Nonostante lo sconforto, Antonella ha deciso di non fermarsi e di cercare ulteriori consulti.

Il percorso l’ha portata all’Istituto dei tumori di Napoli, dove ha incontrato il dottor Michelino De Laurentiis. L’approccio proposto è stato diverso dai precedenti, tenendo conto non solo dell’aspetto clinico, ma anche delle prospettive di vita della paziente. "Non si cura solo una malattia – l’analisi dell'oncologo - ma una persona, con i suoi sogni e i suoi progetti". Da questo confronto è nata una strategia terapeutica personalizzata: la sospensione programmata della terapia ormonale dopo tre anni, invece dei cinque previsti dai protocolli standard, per consentire un tentativo di gravidanza in condizioni di sicurezza.

Durante il periodo di sospensione, i controlli sono stati costanti e il timore di una recidiva ha accompagnato ogni fase. Dopo un anno e mezzo, però, è arrivata la notizia attesa: Antonella è rimasta incinta. A 40 anni è nato Diego. Terminata la gravidanza, la donna ha ripreso la terapia per completare il ciclo di cura. Oggi, a 43 anni, ha concluso i trattamenti da oltre un anno, è libera dalla malattia e definisce il figlio "il miracolo più grande della mia vita".

La storia di Antonella è diventata virale.

"L'amore non ha limiti": con queste parole il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso la propria vicinanza ad Antonella Bonomo, definita una storia capace di suscitare grande emozione. Il titolare della Farnesina ha aggiunto "Quella di Antonella è una storia straordinaria di amore, di quell'amore infinito che solo le madri sanno dare. Ora facciamo tutti il tifo per lei".

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica