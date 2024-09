Mariujana, cocaina e 150 sudamericani: sgomberato l'ex hotel Cinecittà

Ascolta ora 00:00 00:00

A seguito della decisione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, le forze dell'ordine questa mattina hanno provveduto allo sgombero dell'ex hotel Cinecittà, occupato abusivamente. Al suo interno, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale hanno trovato oltre 150 stranieri, quasi tutti sudamericani, ma anche una pianta di marijuana e 10 dosi di cocaina. L'intervento è stato condotto anche grazie l'ausilio delle unità cinofile, che hanno permesso il rinvenimento delle sostanze stupefacenti. La liberazione dell’edificio, spiegano dalla Polizia di Stato, dà attuazione alle direttive del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive e incidere sulle situazioni di illegalità e degrado urbano.

Sull'immobile grava anche un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal gip di Roma, che è stato contestualmente eseguito dai Carabinieri. " Oggi è una giornata importantissima perché dopo mesi di lavoro e collaborazione con la prefettura, le forze dell'ordine, la Polizia locale del VII municipio e le politiche sociali del comune di Roma, siamo finalmente giunti allo sgombero dell'ex hotel Cinecittà che era in una situazione di degrado e illegalità ", ha scritto il presidente del VII municipio Francesco Laddaga in un video pubblicato su Facebook. " Ringrazio il Prefetto, dottor Giannini che da mesi segue questa vicenda e ci ha sempre dato ascolto soprattutto sulle sollecitazioni del comitato di quartiere che da mesi ci sollecita e anche con la proprietà, che ha giocato una parte importante ", ha aggiunto. La proprietà, ha sottolineato il presidente del Municipio, " da mesi chiedeva di rientrare in possesso dell'immobile. Oggi arriviamo alla conclusione di questa occupazione in gran parte fatta di criminalità e di illegalità ".

Infatti, come viene spiegato nella nota della Polizia di Stato, lo sgombero elimina diverse criticità per la sicurezza della zona, per lo più residenziale, nella periferia della Capitale. Negli ultimi anni, da quando l'immobile è stato occupato, sono stati segnalati innumerevoli episodi di liti, disturbo alla quiete pubblica, ubriachezza molesta e reati contro il patrimonio compiuti dagli occupanti dello stabile.

Oltre alla droga, per altro, all'interno degli ambienti dell'ex hotel sono stati rinvenuti anche cellulari oggetto di furto e in relazione a questo una persona è stata denunciata per riciclaggio. Due persone, invece, sono state arrestate in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare per reati predatori.