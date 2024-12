"Siate furbi…". Così i trafficanti suggeriscono ai migranti come ingannare l’Italia

Sbarco a Lampedusa

Il governo Meloni e la sua impostazione pragmatica contro l'immigrazione irregolare spaventa i trafficanti sull'altra sponda del Mediterraneo, dove la popolarità del governo italiano è sempre più bassa tra i "commercianti di uomini". Una strategia chiara, sicuramente migliorabile, ma già di per sé stringente rispetto a quelle del passato ha permesso di ridurre di oltre il 60% il numero di migranti illegali, il che ha ripercussioni importanti nel business del traffico di esseri umani nel Mediterraneo. Sono aumentati anche i controlli in arrivo sulle imbarcazioni che sbarcano autonomamente o che vengono recuperate in mare, per intercettare a bordo gli scafisti. Per questa ragione i trafficanti provano a studiare nuove strategie e a spingere i loro "clienti" a farsi furbi all'arrivo in Italia, in poche parole li invitano a mentire alle autorità.

Non sono da confondersi con i trafficanti: gli scafisti sono coloro che materialmente prendono possesso dell'imbarcazione in Africano e la guidano in Italia. Sono a loro volta migranti ma godono di particolari privilegi, come prezzi scontati o gratuiti per salire a bordo delle carrette del mare. C'è chi li considera vittime del sistema ma, in realtà, sono volontari che sanno a cosa vanno incontro e se ne assumono rischi e responsabilità. A Pozzallo, nei giorni scorsi, la squadra mobile ha fermato un presunto scafista egiziano in relazione a uno sbarco di 28 migranti avvenuto proprio nella città del ragusano lo scorso 30 novembre. Per lui, l'accusa è di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Avrebbe condotto un barchino in vetroresina salpato nei pressi della città di Tripoli e successivamente soccorso in mare da una motovedetta della Capitaneria di porto in acque internazionali e si trova attualmente recluso nel carcere della città iblea.

La notizia è arrivata fino alle numerose pagine dove si radunano i migranti e dove i trafficanti lavorano alla propria propaganda, reclutando anche la manodopera per ogni lancio. " Il 43enne sarà accusato di favoreggiamento e incentivazione dell'immigrazione clandestina e dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano ", scrive il gestore di una delle pagine, costantemente impegnato nel "suggerire" strategie ma anche a informare sul successo, o meno, dei "convogli" e a incoraggiare i giovanissimi a lasciare le proprie case per diventare "soldati" e partire in direzione dell'Europa, Italia o Spagna è indifferente. " Non dirò il messaggio che esce da questo caso ma siate furbi quando arrivate. Non vi suggerisco altro ", conclude.

Quel che intende è chiaro: ingannate gli italiani al vostro arrivo. E il messaggio non è rivolto solamente agli scafisti ma anche a chi viaggia con loro: non dite chi ha guidato l'imbarcazione. Spesso, infatti, le autorità si basano sulle testimonianze degli stessi per intercettare chi si trovava ai comandi, anche se spesso non è necessario. Una strategia che probabilmente piacere alla sinistra che, spesso, ha criticato le autorità che hanno proceduto contro gli scafisti, considerandole povere vittime.