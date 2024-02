Sinagoga e Rai blindate a Torino: i manifestanti pro-Palestina bruciano la foto di Meloni e Netanyahu

Ennesima manifestazione pro-Palestina a Torino, che ha visto in piazza centri sociali e collettivi di sinistra. Si sono presentati in 500 questo pomeriggio, azionando i dispositivi di allerta massima in città. In particolare, è stata posta la massima attenzione alla zona del quartiere ebraico e alla sinagoga cittadina. La manifestazione di oggi è arrivata dopo quella, violenta, di giovedì scorso, quando qualche decina di persone si è ammassata sotto la sede Rai per manifestare contro il comunicato diramato dall'amministratore delegato Roberto Sergio, letto in diretta da Mara Venier durante la puntata speciale di Domenica In post-Sanremo.

Nel corteo di oggi, infatti, in aggiunta ai soliti cori contro il governo italiano e contro Israele, si sono aggiunti quelli contro la Rai, con accuse di censura e di sionismo. Tra le bandiere che si sono potute scorgere, immancabili quelle di Cambiare rotta e Potere al popolo, il primo gruppo giovanile del secondo, noto per essere un movimento comunista, e poi quelle dell'Unione dei sindacati di base Usb. In mezzo, ma senza insegne, i soliti volti noti dei movimenti rossi di Torino, tra centri sociali e anarchici, spesso registi degli scontri con le forze dell'ordine. Proprio a causa dell'elevata pericolosità, il questore ha imposto che il ritrovo della manifestazione fosse in un punto diverso rispetto a quello inizialmente stabilito, in modo tale da mettere quanta più distanza possibile tra i manifestanti e la sinagoga di Torino.