Sindaco colpito con un pugno da consigliere d'opposizione

Un episodio gravissimo che non fa bene all'immagine della politica nostrana. Il sindaco di Valverde, Domenico Caggegi, è stato aggredito stamattina a pochi passi dal Palazzo di città da un consigliere comunale d'opposizione. L'uomo lo ha colpito con un pugno in pieno viso in piazza del Santuario, a pochi passi dal Municipio del paese nella città metropolitana di Catania. Ecco cosa è successo, i motivi dello scontro e l'intervento dei soccorritori che hanno sedato il caos.

Ma facciamo un passo indietro. Il motivo di questo diverbio è presto detto. Prima di colpirlo, ricostruisce il sito lasicilia.it che riporta la notizia, gli avrebbe lo avrebbe insultato e accusato di "togliermi il pane per mangiare". Un'accusa molto pesante che ha scatenato una risposta del sindaco che, immediatamente, ha chiamato i carabinieri e un'ambulanza. I soccorritori lo hanno accompagnato al pronto soccorso del Cannizzaro dove è stato medicato e dimesso. La prognosi sarà di 15 giorni

"Ho un occhio nero. Fortunatamente nulla di grave - ha detto Caggegi a lasicilia.it - ma sono davvero scioccato da quello che è accaduto. Un episodio che va contro la politica dell'amministrazione che è votata alla legalità e contro qualsiasi forma di violenza. Un gesto del genere è ancora più grave considerando che proviene da un consigliere comunale che rappresenta la voce dei cittadini che lo hanno votato.