"Ora voglio i danni morali". Delirio del sindaco contro Piantedosi

Lampedusa chiederà i danni morali per i tanti anni passati ad accogliere migranti e a mettere in atto le procedure inerenti l'accoglienza.

A dirlo è l'attuale sindaco dell'isola più estesa dell'arcipelago delle Pelagie, Filippo Mannino, che intende rivolgersi direttamente al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per ottenere questo risarcimento.

" Chiederò per Lampedusa anche il risarcimento dei danni morali. L’isola ha salvato migliaia e migliaia di migranti nel corso di questi anni e il risarcimento consiste nel fare subito Lampedusa zona franca, come del resto ci era stato promesso" , ha promesso Mannino, come riportato dalle agenzie di stampa, prima del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica voluto dal prefetto Maria Rita Cocciufa. All'incontro partecipa anche il ministro Piantedosi.

" Il governo ci deve consentire di potere assumere personale: ho 15 dipendenti in tutto e metà di questi impiegati sono quotidianamente impegnati a risolvere questioni e problemi dell’hotspot. Ma anche l’ufficio tecnico è sistematicamente impegnato con problemi per spazzatura, reflui fognari dell'hotspot e barchini sparsi ormai su tutte le nostre coste che sono deturpate ", ha aggiunto il primo cittadino di Lampedusa.

Le condizioni in cui da anni versa l'isola sono ormai tristemente note. Le coste sono prese d'assalto a più riprese da cittadini stranieri che arrivano a bordo di natanti di fortuna. Il centro d'accoglienza è allo stremo, e la cronaca, nei mesi e negli anni scorsi, è stata piena di episodi relativi alle tante problematiche della struttura. Lascia, semmai, perplessi il fatto che una simile richiesta venga avanzata solo adesso, e a un governo da poco insiediato.

Raggiunto dai microfoni delle agenzia di stampa prima di partecipare al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica organizzato ad Agrigento, Filippo Mannino ha ricordato il difficile ruolo svolto da Lampedusa.