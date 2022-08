Sbarchi continui, scoppia Lampedusa. Meloni: blocchi navali. Salvini: è caos

Neanche le previsioni più cupe di un'estate nera in tema di immigrazione avrebbero osato tanto. Il dato precedente di 36 sbarchi in 24 ore a Lampedusa è superato. Sono 50 gli approdi dalla notte di venerdì alle prime ore di ieri quando, in una sola ora, nell'isola ci sono stati 11 sbarchi con 200 migranti.

L'hotspot è di nuovo al collasso. Gli ospiti sono 1517 a fronte di una capienza di 350 posti. Ma come se nulla fosse, il Viminale ha autorizzato sull'isola anche lo sbarco dei 50 passeggeri dell'imbarcazione Ong Nadir. E la Geo Barents di Medici senza frontiere è già pronta a chiedere un porto sicuro con 97 migranti a bordo. Non sono mancati sbarchi a Marettimo (Egadi) e a Pantelleria. Qui in 24 ore sono arrivati in 392, a fronte di moduli abitativi per 100 persone. Il sindaco Vincenzo Campo chiede solidarietà ai sindaci siciliani per reperire una struttura idonea. Ma da sollecitare sarebbe la solidarietà europea. Nel sud Sardegna sono arrivati in 84 che si aggiungono ai 132 giunti tra venerdì e sabato. Sono sbarchi autonomi, i più rischiosi, perché i migranti tentano di disperdersi sul territorio bypassando i controlli. Gli arrivi sarebbero stati di più senza i respingimenti della guardia costiera tunisina che il 26 e 27 agosto ha bloccato 24 viaggi, riportando indietro 181 migranti e ha arrestato 12 persone.

È proprio impedendo le partenze attraverso «una missione europea in accordo con le autorità nordafricane» che si stopperebbe l'immigrazione clandestina secondo la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. «Il blocco navale è l'unico modo per fermarla», ha scritto su Facebook, sottolineando che «solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare». Proposta a cui Enrico Letta ha risposto caustico: «Fanno propaganda come sempre sulla pelle delle persone, credo che siano linguaggi e metodi da mettere ai margini della campagna elettorale».

Fratelli d'Italia nei giorni scorsi ha anche proposto l'istituzione in Africa di hotspot gestiti con l'Unione europea, nei quali vagliare le richieste di asilo, individuando chi ha diritto alla protezione internazionale e chi no. «Uno Stato serio controlla e difende i propri confini», ha scritto la Meloni . «È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia». Non è un segreto, del resto, che il blocco navale alle Ong con i decreti Sicurezza emanati durante il mandato di Matteo Salvini a ministro dell'Interno fecero registrare un abbattimento notevole degli sbarchi, fungendo da deterrente alle partenze. Un colpo inflitto alle organizzazioni criminali che si arricchiscono col traffico di migranti. Ad oggi, invece, sono arrivati da inizio anno 53.124 migranti, con dati del Viminale aggiornati al 26 agosto, ovvero più di tre volte gli arrivi del 2020 (17.565).

E pure il leghista Matteo Salvini cavalca i dati da choc: «14.103 arrivi solo ad agosto che non è ancora finito. Un vero record. Numeri incredibili, è il caos totale».