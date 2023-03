Smart security, tempi dimezzati al controllo bagagli a Linate e Malpensa

Tempi d'attesa dimezzati e produttività raddoppiata dopo che da un anno è operativa nell'aeroporto di Milano Linate la nuova smart security ai conrtolli di sicurezza e adesso è completata anche al Terminal 1 di Milano Malpensa.

Le nuove macchine Eds-Cb (Explosive detection systems for Cabin baggage) di ultima generazione installate negli scali gestiti da Sea, impiegano infatti una tecnologia di analisi del contenuto del bagaglio simile alla Tac e per il controllo dei bagagli a mano sostituiscono le macchine tradizionali a Raggi X.

Le nuove attrezzature garantiscono così il più alto standard di sicurezza aumentandone il livello e migliorando l’esperienza del passeggero. L’elevata efficacia del sistema consente di individuare e segnalare automaticamente all’operatore della security eventuali sostanze che potrebbero potenzialmente essere esplosive, rendendo più affidabile l’analisi del bagaglio senza la necessità di separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i contenitori di liquidi. Non solo, grazie alle immagini 3D ad alta risoluzione, consente rapide e accurate valutazioni riducendo anche i tempi necessari al controllo e le possibilità di assembramento facendo crescere la soddisfazione del passeggero in termini di esperienza di viaggio.

Da un confronto tra i dati di febbraio 2023 e febbraio 2019 registrati a Linate, a parità di passeggeri, si evidenzia una diminuzione di quasi il 50% dei tempi di attesa ai controlli di sicurezza, che si attestano nel febbraio 2023 a 4 minuti e 47 secondi nel 90% dei casi. L'elevata efficienza delle nuove macchine ha infatti permesso di rendere più rapido il passaggio di chi parte ai filtri di sicurezza: a fronte dei circa 125 passeggeri ora per linea registrati nel 2019, nel 2023 il valore è cresciuto fino a 200 passeggeri ora per linea, con picchi anche superiori a 250 passeggeri all'ora. La bontà della scelta di investimento nella Smart Security è confermata dalla crescita nella percezione dei passeggeri (dati ACI ASQ) che è passata dal 3,5 del 2019 al 4,3 su una scala di 5 del 2022.

La maggiore capacità produttiva delle nuove macchine Eds-Cb ha permesso di tamponare la crisi post-Covid registrata dalla maggioranza degli aeroporti europei nell’estate 2022 dovuta alla carenza di personale qualificato ad operare ai filtri di sicurezza: la nuova tecnologia ha consentito nell’estate del 2022 il controllo di un numero di passeggeri pari al pre-Covid nonostante una minore disponibilità di addetti Security.

Sea sta investendo da tempo in soluzioni tecnologiche e sostenibili per migliorare l’esperienza e la qualità di viaggio dei passeggeri (FaceBoarding, self bag drop…) che scelgono di volare da Malpensa e Linate. L’impegno verso innovazione e sostenibilità trova riscontro positivo anche dalle analisi reputazionali di Sea che registrano un incremento di oltre 2 punti, toccando il massimo storico di Reputazione 74.3pt (dati The RepTrak Company).

“Abbiamo installato le macchine per la Smart Security - commenta Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports - con il restyling di Linate. È stato un investimento importante, portato avanti nel periodo del Covid, la crisi più dura che ha colpito il trasporto aereo. I risultati che registriamo sono motivo di soddisfazione ma soprattutto stimolo per continuare sulla strada della ricerca di soluzioni avanzate sempre più performanti che la tecnologia ci mette a disposizione”.