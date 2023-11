Azienda cerca autisti e dà 1.000 euro a chi li trova: ecco come funziona

“Chi trova un collega, trova una sorpresa“. O meglio. “Chi trova un autista trova un tesoro“. E in questo caso si tratta di 1.000 euro all'anno di credito in welfare. Così la società di trasporto pubblico, Autoguidovie, ha deciso di premiare i propri dipendenti che riusciranno a portare un collega autista a lavorare in azienda in un momento complicato in cui c'è carenza di queste figure professionali. " Se conosci un conducente pronto a unirti alla nostra squadra - si legge nella locandina diffusa dalla società di trasporti lombarda che conta quasi mille dipendenti e opera nelle zone di Pavia, Cremona, Monza, nel Milanese ma anche in Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte - mandaci il curriculum indicando la tua matricola, nome e cognome. Se supera il periodo di prova riceverai un credito welfare di mille euro ".

Gli incentivi delle aziende

Autoguidovie non è l'unica società ad offrire degli incentivi a chi decide di fare il conducente o l'autista, un lavoro che in pochi sembrano più voler fare oggi. Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta cercando 300 nuovi conducenti per sopperire alla carenza che si può ripercuotere anche su attese più lunghe per chi viaggia, e per rendere più appetibile questa posizione ha messo in campo diversi strumenti. Tra questi c'è il finanziamento a 150 candidati dell'intero costo del corso per conseguire la patente D e della Cqc, la carta di Qualificazione del conducente, che ha un costo medio di 1500 euro. La società ha deciso anche di offrire un contributo casa per i primi mesi di affitto dei neo conducenti: si tratta di 33 voucher da 3.000 euro da erogare in busta paga a candidati conducenti già in possesso delle patenti che hanno superato l'iter di selezione o ai neo conducenti entro tre mesi dall'assunzione.

Le misure di welfare

Altre misure di welfare messe in campo da Atm sono poi le convenzioni per affitti, tre asili nido in azienda aperti a figli e nipoti dei dipendenti. Al momento, come spiegano dall'azienda di trasporti milanese, i job tour per trovare i nuovi conducenti fanno ben sperare. Nella prima tappa del 21 e 22 ottobre in un centro commerciale fuori Milano il team risorse umane ha incontrato circa mille persone e 250 hanno lasciato il curriculum per candidarsi. Nel frattempo per sopperire alla carenza di conducenti l'azienda ha riorganizzato il servizio a Milano, per cercare di creare meno disagio possibile ai passeggeri.