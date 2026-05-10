Sonia Bottacchiari e i suoi figli avvistati in una zona di montagna in Friuli: cosa sappiamo

Continuano le ricerche della 48enne Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli di 14 e 16 anni. I tre sono scomparsi dallo scorso 20 aprile e per adesso non si ha notizia di loro. I soccorritori, tuttavia, stanno adesso seguendo una nuova pista indicata da un escursionista, che sostiene di aver incontrato la donna e i ragazzi. Sonia e i suoi figli sarebbero stati avvistati in una zona di montagna, in Friuli, dove in effetti erano diretti insieme ai loro quattro cani, prima di far perdere ogni traccia.

Ma cosa sappiamo di più preciso?

I tre spariscono nel nulla lo scorso 20 aprile, quando si allontanano dal Piacentino. Sappiamo che Sonia aveva lasciato Castell'Arquato con i ragazzi e i cani, e secondo l'ex marito della donna, Yuri Groppi, l'ex moglie e i figli potrebbero essersi allontanati con qualcuno. Sonia, del resto, si era licenziata, facendosi dare la liquidazione, prima di far perdere le sue tracce.

L'auto, una Chevrolet Captiva, è stata individuata giovedì scorso a Tarcento (Udine), da dove sono partite le ricerche. A Tarcento risale anche l'ultimo segnale telefonico. Sonia e suoi figli erano diretti a un campeggio, così è stato riferito all'ex marito, ma i tre non sono mai arrivati a destinazione. Le tende da camping sistemate in auto non erano più presenti al momento del ritrovamento.

Dopo gli appelli disperati della famiglia e le ricerche costanti dei soccorritori, si arriva alla segnalazione riportata in queste ore. Sono circa venti le segnalazioni pervenute ai carabinieri che riportano avvistamenti della famiglia. Fra queste una è stata giudicata molto attendibile e si starebbe seguendo quella pista. Un escursionista dichiara di aver visto la donna con i figli e i quattro cani in una località montana del Friuli. Le coordinate sono state trasmesse ai soccorritori che stanno sorvolando l'area.

Sulle zone indicate si stanno concentrando le ricerche di volontari, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Purtroppo la zona è impervia, pertanto non è semplice scandagliare bene, nonostante l'uso di droni. Se qualcuno vuole nascondersi, può farlo facilmente.

Al momento si continua a pensare

all'. La procura della Repubblica di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minori, anche se il capo di imputazione, secondo alcune fonti, potrebbe cambiare in sequestro di persona.