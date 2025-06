Sorpresi mentre fanno sesso sull’Isola: scatta la multa da 10 mila euro

Oltre al danno la beffa. Quando si è interrotti in un momento di massima intimità è sempre spiacevole ma questa volta, forse, la beffa è peggiore del danno. Ecco la storia tanto strana quanto assurda di una coppia residente in provincia di Alessandria la gita sull'Isola dei Pescatori, nel golfo Borromeo del lago Maggiore, di fronte a Stresa. I due dovranno pagare una multa salata di 10 mila euro. Una cifra choc che sicuramente non avrà consolato la coppia di residenti.

Ma facciamo un passo indietro. I due si erano appartati in una zona nascosta per consumare un rapporto sessuale. Il problema è presto detto: la zona era nascosta ma pubblica e le forze dell’ordine li hanno scoperti. In particolare, un equipaggio della motovedetta della Stazione dei Carabinieri di Stresa intenta al pattugliamento dello specchio d'acqua li ha sorpresi proprio mentre stavano consumando il rapport sessuale.

Ma a lanciare l’allarme, secondo la ricostruzione, sono stati proprio i passanti. La coppia, infatti, non si era accorta di essere in una zona potenzialmente visibile da molti turisti e passanti. Alcuni di loro hanno così allertato la centrale operativa che ha fatto intervenire la pattuglia a lago. Da qui la scoperta, il richiamo e, ovviamente, l’ulteriore multa da pagare.

Saranno 10 mila euro quelli che la coppia dovrà sborsare per non aver prestato abbastanza attenzione prima di cominciare il rapporto sessuale. Una storia tanto divertente quanto tragica per i protagonisti che, però, potrà servire da esempio a milioni di coppie italiane che saranno in vacanza quest’estate.