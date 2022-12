Sospeso "a divinis" il "don dei migranti": gestisce 9 centri, ristoranti e bar

Don Luca Favarin gestisce nove comunità a Padova, nella quale sono ospitati 140 migranti e pare sia questo il motivo per il quale la Chiesa ha deciso per una sospensione "a divinis", mentre da sinistra invocano ipotetiche cause nelle sue posizioni sull'eutanasia e sulle famiglie arcobaleno.

La sospensione per il prete è a effetto immediato, pertanto è stato sollevato dalla possibilità di amministrare i sacramenti e celebrare messa. Non una decisione piovuta all'improvviso sul capo di don Luca Favarin, anzi. Perché il prete è stato protagonista di uno scontro con il vescovo della diocesi locale, Claudio Cipolla, proprio sulla gestione dei centri per i migranti africani. Il prete, negli anni di operatività, ha creato un sistema d'accoglienza con bar, tavole calde, mense, ristoranti e un villaggio per minori, che secondo la Curia locale non sarebbe consono per le "attività imprenditoriali" intraprese dal "prete dei migranti", come viene chiamato in zona.

Le accuse da sinistra

Ovviamente, da sinistra si punta il dito sulla Chiesa, accusandola di aver preso questa decisione anche in conseguenza delle posizioni di don Luca Favarin sulle unioni civili e sull'eutanasia, che sarebbero contrarie a quelle dell'istituzione religiosa. Accuse non provate e inconsistenti, che non vengono nemmeno prese in considerazione dalla Curia. La diocesi, infatti, nel suo comunicato non fa alcuna menzione alle polemiche nate attorno alla vicenda ma, anzi, sottolinea che " nei confronti di don Luca Favarin non c’è alcun atteggiamento di avversione, ma al contrario rispetto e apprezzamento per il suo impegno sociale e per l’attenzione, dimostrata in tutti questi anni, verso le persone più povere e fragili ".