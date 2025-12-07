"È sotto choc e non si reggeva in piedi". La verità del papà di Tatiana

È ancora avvolta dal mistero la scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa per 11 giorni e poi ritrovata giovedì in casa del suo amico Dragos Ioan Ghermescu. Le indagini proseguono e la famiglia fa scudo sulla ragazza, che sta evidentemente affrontando un momento di grande fragilità. Le indagini non hanno portato a nessun indagato e a nessuna ipotesi di reato, Tatiana ora si trova a casa dei genitori e si è chiusa nel silenzio. Ma quanto accaduto dev'essere ancora capito fino in fondo. " Si è chiusa in un silenzio quasi totale, nella sua stanza, da sola. Non vuole vedere nessuno. Non parla, non chiede nulla, è ancora sotto choc, ma tornerà la nostra Tatiana di sempre, solare, felice, con tanta voglia di vivere. Ora bisogna solo proteggerla, anche dalle notizie che continuano a circolare sulla sua dolorosa vicenda ", ha spiegato il papà al Corriere della sera.

Ovviamente, il genitori e il fratello della 27enne hanno ritrovato il sorriso dopo giorni di dramma, soprattutto perché tutto sembrava andare nella direzione di una tragedia, mentre invece probabilmente quello di Tatiana è stato un allontanamento volontario. Almeno questo è quello che racconta Dragos, secondo il quale si è trattato di " un'avventura di comune accordo ". Parole che potrebbero aver trovato riscontri nelle indagini, visto che l'inchiesta va verso l'archiviazione ma il papà della ragazza è ancora scosso per le condizioni in cui ha ritrovato sua figlia giovedì sera. " Siamo andati noi familiari a riprendercela dall’abitazione in cui si trovava ed è stato drammatico. Era in quella casa da undici giorni e non sappiamo ancora perché, cosa sia accaduto, come ha vissuto ", ha detto ancora il papà.

" Tatiana era sofferente, smagrita, senza forze, non riusciva neppure a reggersi in piedi, non ce la faceva a camminare. Abbiamo dovuto sorreggerla, tenerla su a forza di braccia ", ha proseguito, raccontando dettagli inediti che, se confermati, andrebbero a raccontare una verità con più sfaccettature rispetto a quelle che si potrebbero ipotizzare dall'esterno. " Non riusciamo a comprendere perché era ridotta così. Ora, però, poco importa tutto questo, ciò che, invece, ci rende felici è che sia di nuovo a casa, con la sua famiglia ", ha spiegato il padre di Tatiana, rivelando che in famiglia l'ipotesi di denutrizione è stata fatta. Ora, comunque, tutto questo è il passato e si guarda solo all'imminente Natale, anche perché la ragazza " non risponde.

Ascolta, resta in silenzio e. Perciò non insistiamo, parlerà quando si sentirà di farlo, per ora è inutile stressarla". La speranza è di riuscire a mettere rapidamente questa storia alle spalle.