Soumahoro, il giallo dei soldi per i migranti: come sono stati usati?

Soldi e ancora soldi. C’è sempre poca chiarezza attorno alla figura del deputato Aboubakar Soumahoro e al sistema di accoglienza dei migranti. Dopo lo scandalo che ha coinvolto i familiari del deputato eletto con l’alleanza Sinistra-Verdi, finiti indagati dalla procura di Latina proprio per l’utilizzo dei fondi per l’accoglienza dei migranti, ora gli affari di Soumahoro sono stati al centro di alcuni servizi di Striscia la Notizia per una serie di raccolta fondi in cui l’uso dei soldi ottenuti appare poco trasparente.

La denuncia di una onlus: come sono stati usati quei soldi?

La “Onlus Sportello dei Diritti” ha presentato una denuncia alla procura di Foggia per chiedere se i soldi raccolti da Soumahoro con le sue raccolte fondi siano stati effettivamente utilizzati per sostenere i migranti. Queste iniziative sono state messe in campo con questi obiettivi dichiarati: una per l’acquisto di cibo durante la pandemia, l’altra per i regali di Natale ai bambini del ghetto foggiano di San Severo e l’ultima per organizzare uno sciopero. L’inviato del tg satirico di Canale 5, Pinuccio, ha però raccolto una serie di testimonianze che metterebbero in dubbio l’utilizzo di questi fondi. Ad esempio, sulla vicenda dei bambini del ghetto di San Severo, è emerso che lì i bambini sono pochissimi, forse si contano sulle dita di una mano. Secondo sempre quanto afferma Striscia La Notizia, Soumahoro non avrebbe fornito i giustificativi sull’impiego delle somme raccolte, a parte un video presente sul suo sito e sui social che mostra alcuni collaboratori del deputato che portano e distribuiscono cibo su un furgone.

La raccolta fondi per la campagna elettorale mai interrotta