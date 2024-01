"Sto meglio": il messaggio di Parsi dopo l’operazione al cuore

È finalmente rassicurante il quadro clinico del prof. Vittorio Emanuele Parsi dopo l'intervento d'urgenza al cuore in seguito al malore che lo ha colto improvvisamente quando si trovava a Cortina d'Ampezzo poco più di due settimane fa. Il politologo di 62 anni adesso sta meglio ma sa che lo aspetta un lungo percorso di riabilitazione per poter definitivamente tornare a star bene.

Il messaggio social

La notizia è stata data nelle ultime ore dallo stesso prof. con un messaggio sul social X. " Cari e care, sto meglio. Mi aspetta un lungo periodo riabilitativo, ma vi ringrazio sin da ora per l’enorme affetto e sostegno che avete mostrato in queste settimane. Ringrazio i professionisti che mi hanno salvato la vita, e i miei cari per la loro costante e decisiva vicinanza ", ha scritto il docente ordinario di Relazioni internazionali all'Università Cattolica oltre a essere uno stimato e famoso analista geopolitico.

Cari e care, sto meglio. Mi aspetta un lungo periodo riabilitativo, ma vi ringrazio sin da ora per l’enorme affetto e sostegno che avete mostrato in queste settimane. Ringrazio i professionisti che mi hanno salvato la vita, e i miei cari per la loro costante e decisiva vicinanza. — Vittorio Emanuele Parsi (@VEParsi1) January 16, 2024

Il malore e l'intervento a fine 2022

Come accennato, Parsi si era sentito male nella serata di mercoledì 27 dicembre 2023 quando, dalla nota località sciistica, era stato portato d'urgenza inizialmente a Belluno ma subito dopo trasferito a Treviso per un intervento d'urgenza che gli ha salvato la vita. Repubblica racconta che ha subito " un complesso e delicato intervento chirurgico all'aorta in emergenza ". A causa delle sue condizioni di salute, al quotidiano aveva detto che " gli appuntamenti previsti per i prossimi mesi andranno purtroppo ridefiniti" . A parlare pubblicamente delle condizioni di salute di Parsi è stata anche la compagna e giornalista Tiziana Panella che è stata assente dalla tv per la necessità di prendersi cura di lui. La Panella ha parlato di una " strada lunga, faticosa, che però i giganti come lui non temono ” ringraziando l'eccellente lavoro del " reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale di Treviso dal primario ai chirurghi straordinari, gli infermieri, i medici e la fisioterapista".