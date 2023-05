Strage a Nizza, la beffa dei risarcimenti delle vittime: "Manca la traduzione"

"Noi non abbiamo un simbolo come Aldo Moro, ma vogliamo che i nostri morti siano ricordati con la stessa dignità riservata ai caduti degli Anni di Piombo. Invece le vittime del terrorismo Jjhadista stanno finendo nell'oblio, non è stata costruita una memoria collettiva anche se l'Italia ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane ". A dirlo sono Eliano D'Agostino e la moglie, Roberta Capelli, rispettivamente il figlio e la nuora di Angelo D'Agostino e Gianna Muset, la coppia di Voghera morta durante l'attentato a Nizza nel 2016. Cinque mesi fa, la Corte d'Assise speciale di Parigi ha emesso la sentenza relativa all'erogazione degli indennizi per i familiari delle vittime ma gli atti processuali non sono stati ancora inviati in Italia. " I risarcimenti sono bloccati perché manca la traduzione ", spiegano Eliano e Roberta in una intervista al quotidiano Il Giorno.

Gli italiani morti nella strage a Nizza

Il 9 maggio (martedì) si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime di terrorismo. Eliano e Roberta non andranno a Roma, resteranno a Voghera per inaugurare la panchina donata alla città in ricordo dei genitori. La coppia di coniugi, lui 71 e lei 68 anni, morì durante l'attentato del 14 luglio 2016 a Nizza. Tra le 86 persone uccise dal terrorista franco-tunisino Mohamed Lahouaiej Bouhlel, che invase con un tir la Promenade des Anglais travolgendo la folla, c'erano anche 6 italiani: i milanesi Mario Casati e Maria Grazia Ascoli, Carla Graveglio, il giovane italo americano Nicolas Leslie e, per l'appunto Angelo D'Agostino e Gianna Muset. L'attentore fu ucciso dalla polizia francese subito dopo la strage mentre gli 8 complici, tra fiancheggiatori e mediatori, sono stati condannati in primo grado con pene fino ai 18 anni di reclusione.

Gli indennizzi bloccati