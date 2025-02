Ancora violenza a Milano. Baby gang di nordafricani accoltella un 22enne per rapinarlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un episodio di violenza a Milano nella notte. Attorno alle 5.50 un gruppo di amici si trovava in viale Romagna, zona frequentata da giovani e studenti nei weekend e la sera, quando sono stati accerchiati da un brando di nordafricani a scopo di rapina. A essere preso di mira è stato uno studente 22enne spagnolo ma un suo coetaneo e connazionale ha provato a mettersi in mezzo per difenderlo, quando è stato colpito da un fendente. I rapinatori sono riusciti a strappare una collana d'oro dal collo della loro vittima prima di scappare ma hanno portato via solamente il ciondolo. Lo studente spagnolo è stato colpito da un fendente al fianco sinistro ed è stato immediatamente raggiunto dalle squadre dei soccorsi chiamate dei presenti, che l'hanno portato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano

Il 22enne si trova nel nostro Paese per un periodo di Erasmus insieme a un gruppo di connazionali e fortunatamente la ferita da arma da taglio è solo superficiale. Non è chiaro se sia stato colpito da un coltello o da un taglierino. I medici del Fatebenefratelli hanno provveduto a suturare la ferita e dopo i controlli di rito hanno dimesso il giovane con alcuni giorni di prognosi, ma senza gravi conseguenze per la sua ferita. I testimoni raccontano che il gruppo di nordafricani, dopo aver tentato la rapina, si è dileguato verso via Pascoli, facendo perdere le loro tracce. Sul caso indaga la Polizia di Stato, che è accorsa sul posto subito dopo l'aggressione.

L'aggressione a scopo di rapina ai danni dello studente spagnolo è solo l'ultima in ordine di tempo che si registra a Milano, dove i reati di questo tipo sono in aumento. A compierli sono principalmente giovani stranieri, spesso di seconda generazione: le baby-gang sono diventate un'emergenza per la città, nonostante da parte dell'amministrazione comunale ci sia per lo più silenzio attorno a questi casi.

Non c'è più solo percezione diin città, ma c'è una insicurezza diffusa, che si apprezza in qualunque zona di Milano, sia di giorno che di notte. La concentrazione di stranieri irregolari o non integrati è in continuo aumento anche per l'eccessivo lassismo dell'amministrazione comunale, che raramente prende posizione per evitare di perdere bacini di voti.