"Studia, prima di parlare di politica". Il sindaco di centrodestra "gela" Alessandro Gassman

Aveva invitato il sindaco di centrodestra di Grosseto a spendere meno tempo sui social network e ad occuparsi della manutenzione delle strade provinciali. Solo che l'attuale presidente della Provincia, l'ente al quale per legge spettano gli interventi manutentivi legati alla viabilità provinciale, è in realtà un'altra persona: si tratta di un esponente del centrosinistra, ovvero il sindaco di Roccastrada. E il primo cittadino grossetano non ha perso l'occasione per indirizzare ad Alessandro Gassman un messaggio ironico, invitandolo ad informarsi meglio prima di parlare di politica. Questa la "gaffe" a mezzo social del quale si è reso protagonista nelle scorse ore il celebre attore romano, che in Maremma è di casa visto che qualche anno fa acquistò una casa a Magliano in Toscana. Tutto è iniziato quando su X (l'ex Twitter), Gassman ha pubblicato un tweet nel quale non risparmiava un attacco al sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, invitandolo a preoccuparsi meno dei social e più delle condizioni delle strade della provincia maremmana.

"Ho seguito questa estate i divertentissimi video su TikTok del sindaco di Grosseto, davvero simpaticissimo e giovanile - ha scritto l'attore - ora che l’estate è finita continuerà oppure si occuperà della riparazione delle strade della sua provincia, che sono in maggioranza semi-distrutte?”. Peccato solo che Vivarelli non sia più da tempo il presidente della Provincia di Grosseto: ha ricoperto l'incarico sino ad un paio di anni fa, prima di passare il testimone al "dem" Francesco Limatola. E il diretto interessato, in un video sulla propria pagina Facebook, non ha perso tempo nel far notare all'attore romano il suo "scivolone". "Caro Alessandro, io ti seguo sempre. Sei bello, alto e sai recitare. Dammi retta: continua a fare l'attore e non addentrarti nei meandri della politica, perchè rischi di dire cose inesatte e strampalate - ha detto il primo Vivarelli Colonna, rivolgendosi a Gassman non senza una punta di ironia - io sono il sindaco di Grosseto, ma non sono più presidente della Provincia da ormai due anni. E durante il mio mandato, ho stanziato più risorse di quanto avevano fatto i miei predecessori. Studia le basi della politica, prima di parlarne".