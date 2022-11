Super Natale con SuperEnalotto: 600 premi garantiti da 20mila euro

SuperEnalotto torna “in grande” con l’iniziativa Super Natale, un appuntamento con la fortuna che si aggiunge al sogno di realizzare il grande Jackpot con il suo montepremi più alto al mondo in occasione delle festività. Per la prima volta SuperEnalotto metterà in palio un numero più alto di premi garantiti rispetto alle passate edizioni. L'iniziativa pensata per l’edizione 2022, pronta a partire e a regalare tanti sogni agli appassionati, assegnerà infatti ben 600 super premi garantiti da 20 mila euro ciascuno.

I tre concorsi speciali oggetto dell’iniziativa SuperEnalotto SuperStar “Super Natale” sono: n. 155 di martedì 27 dicembre 2022; n. 156 di giovedì 29 dicembre 2022; n. 157 di sabato 31 dicembre 2022.

E sarà possibile convalidare una giocata sul primo dei concorsi speciali, già a partire da mercoledì 23 novembre all’apertura del concorso n. 155.

Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, convalidata per almeno uno dei concorsi speciali, verrà assegnato un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere ai premi garantiti in palio.

In tutti i punti di vendita Sisal d’Italia si possono trovare tanti strumenti di gioco dedicati all’iniziativa: dalle giocate Quick Pick ai Sistemi di Bacheca personalizzati tramite nomi a tema. Sarà disponibile anche la schedina precompilata dedicata nel taglio da 1,50 euro che dà diritto a una combinazione SuperEnalotto con SuperStar e con la quale si potrà scegliere il concorso per cui partecipare.

Potranno partecipare all’iniziativa anche coloro che preferiscono giocare online o da mobile, con l’App ufficiale SuperEnalotto o sui siti di gioco autorizzati disponibili su SuperEnalotto.it.

Giocare online e scoprire se si è uno dei fortunati vincitori è davvero sicuro, facile e comodo! In più, i nuovi utenti riceveranno in omaggio un bonus di 4,50 euro da usare su tutte le tipologie di giocate.

Grazie all’iniziativa speciale Super Natale con 600 premi garantiti da 20 mila euro ciascuno, saranno molte le persone che dal 27 al 31 dicembre potranno realizzare qualche sogno o pensare ad avviare nuovi progetti, con la serenità che in 25 anni di storia SuperEnalotto ha sempre regalato a tanti italiani.

