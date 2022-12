SuperEnalotto, 25 anni di sogni e innovazione del gioco di Sisal

Era il 3 dicembre di 25 anni fa quando avvenne la prima estrazione di SuperEnalotto: infatti Sisal per la prima volta introdusse il Jackpot, creando il gioco che da allora fa sognare gli italiani. Nel tempo SuperEnalotto si è evoluto in un’ottica di omnicanalità e oggi, grazie a WinBox e alla possibilità di giocare online, offre un’esperienza moderna, coinvolgente e sicura, che permette a tutti di tentare la fortuna in qualunque momento. E a proposito di fortuna, il Jackpot attualmente in palio vale la bellezza di 320,3 milioni di euro, cifra record nella storia di SuperEnalotto, capace di far sognare i suoi milioni di affezionati giocatori.

Da allora SuperEnalotto è divenuto l’emblema della possibilità di sognare in grande, mentre si scelgono i 6 numeri del cuore. Del resto in questi anniil popolare gioco ha contribuito a realizzare molti sogni, più o meno grandi, se si considera che sono stati premiati milioni di giocatori. E proprio a loro dedica questa ricorrenza, con una versione celebrativa di schedine e ricevute.

In 25 anni SuperEnalotto ha accompagnato l’evoluzione del Paese e il costume degli italiani e, grazie alla sua capacità di innovarsi, continua a rappresentare un’occasione di coinvolgimento sempre attuale, oggi arricchita anche dalla possibilità di giocare online e vivere un’esperienza anche digitale.

WinBox, lanciato un anno fa, rappresenta l’innovazione che meglio dimostra questa capacità di essere al passo con i tempi poiché, attraverso una esperienza digitale con la App SuperEnalotto, mette in palio premi addizionali immediati e una seconda chance dopo l’estrazione.

Per sognare bastano quindi 6 numeri, da giocare in una delle oltre 30.000 ricevitorie sul territorio oppure online, in modo comodo e sicuro, su uno dei siti di gioco autorizzati che si trovano sul superenalotto.it oppure sulla App ufficiale SuperEnalotto. E i giocatori sono sempre più propensi all’utilizzo dei canali digitali, tanto che oggi circa il 60% di loro li consulta regolarmente.

I numeri da 1 a 90 per provare a centrare la sestina e poi…

oltre 4 miliardi di euro vinti complessivamente con tutte le vincite di prima categoria (“6”); oltre 3.900 estrazioni in 25 anni; 124 vincite milionarie del grande Jackpot con punti 6, di cui 110 sono realizzate con una giocata singola, 11 tramite un sistema fatto in ricevitoria e 3 grazie alla Bacheca dei Sistemi. (Dati aggiornati al 29 novembre 2022)

La classifica delle Regioni più fortunate

1° posto: Campania con 18 Jackpot

2° posto: Lazio con 16 Jackpot

3° posto: Emilia Romagna con 13 Jackpot

4° posto: Puglia con 10 Jackpot

5° posto: Toscana e Veneto con 9 Jackpot per regione

6° posto: Piemonte, Sicilia, Sardegna e Lombardia con 7 Jackpot

7° posto: Calabria con 6 Jackpot

8° posto: Abruzzo e Friuli Venezia Giulia con 3 Jackpot ciascuno

9° posto: Umbria e Marche con 2 Jackpot ciascuno

10° posto: Basilicata e Liguria con 1 Jackpot

3 i Jackpot assegnati con la Bacheca dei Sistemi

Curiosando...

Le vincite del primo concorso, n.87 di Mercoledì 03/12/1997: montepremi 1.176.345,50 euro; 330 "punti 4" da 880,40 euro; 12.038 "punti 3" da 24,40 euro. I primi 6 numeri estratti furono 20, 36, 39, 41, 72, 76, con il Jolly 88.

Il primo “6” della storia fu centrato il 17 gennaio del 1998 a Poncarale, in provincia di Brescia, per una vincita superiore a 11,8 miliardi di lire. Il titolare della ricevitoria all’epoca era Alfonso Comini ed il locale si chiamava “Bar Pergola”. Dall’agosto 2002 il titolare è Rachele Tomasoni ed il locale si chiama “Bar Nuova Pergola”.

L’ultimo “6” è stato realizzato il 22 maggio 2021 a Montappone (Fermo). Il “6” del valore di 156.294.151,36 euro è stato centrato con una schedina da 2 euro.

Il Jackpot record - 13 agosto 2019 - è il montepremi più alto assegnato nella grande della storia dei 25 anni del SuperEnalotto. Oltre 209 milioni di euro vinti a Lodi con una schedina di soli 2 euro.

Realizzato l’11 luglio 1998 a Treviso il Jackpot più basso della storia per un montepremi di 1.258.976,38 euro. Il fortunato vincitore trevigiano ha portato a casa qualcosa come 1.800 mensilità dell’epoca, come dire uno “stipendio” sicuro per 150 anni.

Tutte le informazioni utili sul sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/